萬噸級碳封存4年計畫 明年啟動

經濟部能源署副署長陳崇憲17日指出，明年將啟動萬噸級的碳封存計畫。（本報資料照片）

在全球展開2050年淨零碳排的同時，碳捕捉、封存也是淨零的關鍵步驟，經濟部能源署副署長陳崇憲17日指出，明年跨部會將啟動萬噸級的碳封存計畫，2029年開始灌注，期許2035年達成商業規模等級碳封存設施部署目標。

這項4年計畫由國科會負責技術研發、模型模擬以及地質監測方法開發，並提供科研經費；經濟部負責探勘，產業端的銜接；環境部則負責在《氣候變遷法》下研擬碳封存的相關法規以及監管機制，並建立驗證與合規的框架。

陳崇憲在出席PAS247國際發布會時，以「台灣邁向淨零的政策規畫與CCUS發展路徑」為題演講，提到從上個世紀末至今，全球已經有50座碳封存的設施，如挪威的北極光計畫以及日本的試驗計畫，都以鹽水層儲存為方向，其中挪威第1階段每年注入1.5Mt的二氧化碳，其中日本多震，試驗仍具挑戰性，而歐洲為古地質構造較穩定，為此挪威不但早已商業化，今年更開始大規模商業運轉，計有丹麥等歐洲多國送去封存場。

國內的4年期計畫，將從明年起就海域地質以及空間潛能進行評估，主要鎖定桃園、林口、雲林以南海域，2027至2028年展開硬體建設，包括封存設施以及監測系統，且持續與社會溝通、搜集意見，在2029年完成灌注規畫與場址設計。

陳崇憲指出，在2030至2031年就會開始長期的監測並進行穩定性評估，到2033年開始萬噸級注入運轉，並驗證規模化的安全穩健性，一直到2035年檢視結果，目標將擴展至百萬噸級的商業化規模。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍表示，國際上，碳捕捉與封存正逐漸從試驗性質邁入商業化，若台灣要進一步推展，應參照國際經驗，不論碳捕捉與封存是否為試驗性質，都應進行環評，並使相關資訊透明、公開，加強與當地居民溝通。此外，碳捕捉封存旨在達成國家減碳目標，二氧化碳來源須來自國內排放源，不應替其他國家的二氧化碳進行封存。

劉銘龍也指出，民眾對於碳捕捉與封存，常擔憂造成洩漏或誘發地震，儘管目前國際上幾乎沒有碳封存誘發有感地震的前例，但為確保安全，除了環評把關，政府也應有一套完整、嚴謹的選址規範，以及碳灌注、封存的管理及監督等配套措施。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，環境部正在研擬碳捕捉與封存環評準則，也正在進行政策環評工作，經濟部應待環境部完成相關工作，再啟動灌注，使風險最小化。此外，考量到碳捕捉與封存的成本及有效性，建議應用於水泥、石化業等重工業，經濟部也應說明清楚具體用途。