萬坪賣場＋4 層樓！高雄好市多搬家計畫曝光 網敲碗：加油站一定要有！

高雄在地會員注意！營運長達 28 年的好市多（Costco）高雄「起家厝」店，正式確認將遷址至亞洲新灣區 80 期重劃區。根據最新建照與規劃，新址將興建地上 4 層樓的大型購物中心，不僅基地面積廣達萬坪，更可望成為全台最大間的好市多門市。

消息一出，隨即在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」等社群平台引發熱烈討論。許多在地居民紛紛表示，雖然搬家大動作很罕見，但為了硬體升級絕對值得。不少網友興奮指出：「新址離我家更近，是超級優點」、「四層樓真的超大，期待之後家電展示能更多」。

廣告 廣告

↑（圖片翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區FB）

除了賣場空間擴大，討論熱度最高的莫過於「附設加油站」。由於目前高雄店缺乏此機能，不少南台灣會員相當羨慕台北與台中的配置，紛紛許願：「希望遷址後能順便加油，真的會方便很多！」 儘管官方尚未正式宣布加油站的營運細節，但外界多分析腹地擴大將是加油站進駐的絕佳契機。

雖然有部分會員擔憂搬遷期間可能會有一段營業空窗期，但大多數人仍抱持正向態度，認為短暫的不便能換來更充裕的停車位與優化的購物體驗。新店預計於 2026 年前後完工開幕，屆時勢必將成為南台灣生活消費的新亮點。

更多品觀點報導

聖誕氣氛濃！好市多「巨型聖誕老人」成打卡熱點 網笑：小孩想打包

高雄麗尊啟動冬季主題企劃 推出限定專屬料理活動

