一萬多元的手機，拍照行不行？REDMI Note 15 Pro+ 5G 兩億畫素相機拍照分享

近日在台灣登場的「REDMI Note 15 Pro+ 5G」配備「2 億畫素」主鏡頭以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」，其中「2 億畫素」主鏡頭雖然從「Redmi Note 12 Pro+ 5G」時就已經開始搭載，但這次最大不同就是加入全球首發的 HPE 感光元件，這不僅是一款達到 1/1.4" 的大底版本，甚至跟 Xiaomi 17 Ultra 部分感光元件是同款規格！

除了感光元件大升級，Al Engine 也提供相較前幾代更清晰的畫質，讓照片以及影片表現都更上一層樓！當然 OIS 光學防手震與 EIS 電子防手震也都有，甚至還有萬元價位少見的 4K 錄影！

廣告 廣告

成像方面，「REDMI Note 15 Pro+ 5G」透過 Tetra2 pixel 像素融合技術 (16 合一 2.24µm 像素合併)，並以高解析度裁切搭配 ISZ 虛擬長焦 (In-Sensor Zoom 無損變焦技術)，提供 2x (46mm 等效焦段) 以及 4x (92mm 等效焦段) 兩個焦段的無損變焦，最高可提供 30x 數位變焦，全焦段都支援 DAG HDR 以及 AI 算法超清晰引擎，同時還提供許多 AI 應用，例如去反光、魔法消除、一鍵美化等等！以下就來看看幾個焦段的拍攝表現 ^^

上面這張是使用 1x 模式，也就是主鏡頭所拍攝 ^^

上面這張是 2x (46mm 等效焦段) 模式拍攝，整體畫質依舊相當好！

切換到 4x 模式 (92mm 等效焦段)，整個影像細節也仍然相當不錯！接著底下來到 10x (約 230mm) ^^

10x 模式下看來竟然表現也可以！揉揉眼～

直接衝到最大 30x 最大數位變焦！雖然不意外的會是模糊，但仍可以看到遠處建築物線條與細節，以沒有實體長焦鏡頭的 30x 數位變焦來說，透過全新 2 億畫素超清晰相機做高解析畫質裁切，在 10x 以內幾乎都能清晰應用，相信也已經足夠應付大部分使用者的日常需求！

其他場景的拍攝表現部分，來看看底下使用「REDMI Note 15 Pro+ 5G」預設拍照模式 (AI 場景辨識、AUTO 自動、HDR Auto 自動」的拍攝成果，沒使用腳架也沒使用專業模式，提供參考：

底下來看看 2x 模式 (46mm 等效焦段) 的實際拍攝成果 ^^

再來看看 4x 模式 (92mm 等效焦段) 的實際拍攝成果 ^^

室內環境呢？面對室內光線較為昏暗以及多重光源造成的不均勻受光，這就考驗手機拍照對環境感光、色偏、色溫的處理能力，同時也考驗在光線不足環境下是否容易產生晃動、殘影！以下就來看看一些室內的拍攝結果：

底下來看看 2x 模式 (46mm 等效焦段) 的實際拍攝成果 ^^

接著，來看看臉書打卡或 IG 貼文很多人愛貼的美食照片！如果是在室內環境拍攝食物的表現如何 ^^

使用 AI 自動判斷的景深效果呢？

既然看到虛化效果，那就一定要看看【人像】模式的表現啦！老實說這部分讓我有點驚艷，因為我真的沒有預期「REDMI Note 15 Pro+ 5G」的人像拍攝時的人物與背景虛化表現能這麼好！底下都是使用【人像】模式"預設"的 2x 模式 (46mm) 拍攝成果，景深程度使用預設的 f/4.5、美顏程度大約 30%，提供參考：

最後，來看看夜景拍攝！由於「REDMI Note 15 Pro+ 5G」並"沒有"獨立【夜景】模式，而是整合在「拍照」模式下進行，系統會自動判斷場景啟動夜景模式，因此底下成果都沒有特別挑選模式，單純拿起手機並在手持狀態下直接拍攝，提供參考......

超廣角鏡頭呢？底下來看看使用主鏡頭與 800 萬畫素超廣角鏡頭的拍攝比較！^^

上面這張是小旭使用主鏡頭 1x 模式所拍攝，看來很正常也沒啥問題，因為一般智慧型手機拍照也大概是這樣！那....如果使用超廣角鏡頭呢？

同一個位置沒有移動，切換到超廣角鏡頭之後，背景更廣更大器、場景更全面，氣勢也完全不同，整個空間環境都可以一起帶入畫面之中，拍攝位置完全不需改變，而且 800 萬畫素的超廣角鏡頭，在光線充足的地方，表現上也還算不錯！

整體來說，這次 REDMI Note Series 從機身防護到各種 AI 功能一次滿足，光是這價位的螢幕規格有 1.5K 高解析度就已經相當超值，結果竟然還有 3,200nits 峰值亮度以及 3,840Hz PWM 高頻調光技術，再加上還有 6,500mAh 特大電量與「100W 極速快充」，這規格對應價格，真的是相當超值的存在！

更多人點閱以下內容：

使用 AI 製作 Podcast 也行！全新「科技茶水煎」開播囉

REDMI Note 15 Pro+ 5G 完整開箱分享