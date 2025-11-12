萬大樹林線工程鐵管砸中BMW大7 捷運局發聲：至少罰6萬
北捷萬大樹林線預計2031年完工，如今正如火如荼趕工中，卻於11日下午在樹林區大安路與保安街口發生工安意外，大吊車吊起埋設鐵管時，鐵管卻意外脫鉤，砸中路過的BMW大7，所幸未造成人員傷亡，新北市捷運工程局表示，將依契約開罰至少6萬，並要求廠商停工改善。
根據路過車輛的行車紀錄器，當時正在進行捷運墩柱的基樁施工，吊車將鐵管吊起，原是要吊掛到預計埋設地點的上方，鐵管卻突然掉落，砸中剛好經過的車輛，所幸該車反應靈敏，鐵管僅砸中車頭，未造成人員傷亡。
捷運工程局表示，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，11日下午3時許，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷。
捷運工程局強調，已要求施工廠商負起一切責任，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。
