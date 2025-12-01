萬大線永平國小站植生牆擬取消 北市捷運局證實

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北捷運萬大線永平國小站以設置通風天井及植生牆為特色，號稱「會呼吸的車站」，不過傳出因維護費用過高，將取消植生牆規劃。捷運局證實，正評估調整為其他建築裝修方案。

捷運萬大線第一期預計民國116年完工，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座機廠，其中永和永平國小站因設置可導入自然風及光線的通風天井，與配合光照生長的落地植生綠牆，被台北市捷運工程局以「會呼吸的車站」宣傳。

不過有民眾反映，捷運局因考量後續維護不易及費用高，就擅自推翻原先設計，要取消興建兼具美觀、環保及教育功能的植生牆。

捷運局說明，原本規劃在永平國小站大廳層設植生牆，但後續請廠商模擬時發現，植物未來恐面臨照度不足問題，導致生長不易，且因牆面高達10公尺，人員維護有實質困難，長期費用將極高，所以與營運單位檢討後，正評估調整成其他裝修方案。

無黨籍台北市議員徐立信表示，基於城市美學、都市景觀與社會責任考量，植生牆應維持原有規畫，就像新加坡樟宜機場能吸引大批觀光客，捷運車站若能有更多綠化，不僅對周邊居民生活品質帶來效益，也能響應世界潮流。

民進黨台北市議員洪婉臻說，原本設計已存在多年，捷運公司與捷運局若有新需求、必須更改原始設計，至少要先好好聽取在地居民的意見，把所有想法都納入綜合評估。（編輯：張銘坤）1141201