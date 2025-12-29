萬安一走就演習！解放軍今繞台軍演 綠委齊轟：中共有聽你「蔣」嗎

蔣萬安昨快閃出席上海雙城論壇，回台不到1天中共就宣布要環台軍演。（翻攝自蔣萬安臉書）

台北上海雙城論壇昨（28日）落幕，台北市長蔣萬安1日快閃現身中國上海，未料他才剛回到台灣，中共就突襲宣布今（29日）起進行環台軍演「正義使命-2025」。綠營立委紛紛砲轟，蔣萬安前腳剛走，中共解放軍就要對台灣軍事演習，狠諷蔣萬安「中共有在聽你『蔣』嗎？」

蔣萬安剛去上海 送了對方「錫盤子」高喊兩岸好

蔣萬安昨出發上海前遇到獨派團體「台灣國」抗議，因為蔣萬安曾說共軍軍演就不辦雙城論壇，如今中共軍事恫嚇未止，蔣萬安卻公然背棄承諾執意前往上海。當媒體問到，陸委會副主委梁文傑認為他去雙城論壇若能反映共機擾台一事必會受到台灣人歡迎，蔣萬安僅表示：「我的立場非常清楚，始終如一。」

蔣萬安昨在雙城論壇中送了上海市長「錫盤子」，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，高喊「雙城好，兩岸好！」希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。沒想到蔣萬安昨晚才回到台灣，中共不到24小時就宣布要展開環台軍演。

蔣萬安一回來共軍就演習 吳思瑤諷中國給的伴手禮

民進黨立委吳思瑤在臉書發文表示：「中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！」直指沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安通通帶回來了，「說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅中國嗎？」

綠委林楚茵也諷刺蔣萬安是在「蔣」幹話嗎，昨天在雙城論壇希望台海不是波濤呼嘯而是和平繁榮，結果解放軍今天就展開演習，「中共有在聽你『蔣』嗎？」林楚茵強調，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平，「溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣！」

嘆這就是現實 沈伯洋：別幻想用姿態換取和平

綠委沈伯洋發文感嘆：「蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演。這就是現實。」在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，「政治人物別幻想用『姿態』換取和平。」

沈伯洋表示，軟弱只會讓中共進攻的CP值更高，而妥協只是在幫他降低侵略的成本，「中國的侵略意圖從未改變，我們唯一能控制的，是讓他『打不打得起』。」他強調，國防、民防每增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸，「和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。」

