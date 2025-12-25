萬安3年了／從剴剴案到拆公館圓環 蔣萬安主政北市政績、爭議一次看

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安上任已三年，期間政績、爭議多，《三立新聞網》帶讀者一次看。（圖/記者楊士誼攝影）

台北市長蔣萬安自2022年大選勝選後就任至今已逾三年，台北在這期間中發生許多重大事件，如寶林茶室中毒案、基泰大直案、剴剴案、輝達落腳北士科、大巨蛋啟用等，乃至於就任三週年前夕所發生的北捷隨機殺人案，各方皆有所評論。《三立新聞網》為此整理蔣萬安上任三年來的種種政績與爭議，供讀者回顧。

上任三年！蔣萬安自承「最滿意」政績：輝達、捷運、大巨蛋

蔣萬安上任後推動「都更八箭」政策，以解決北市建築老化問題。包括降低受理門檻由90%降至75%、加速審查、協助民間加速自辦都更、推動老舊公寓增設電梯、推動海砂屋與耐震能力差的建築重建等；此外在中央因執行困境停辦學校內「生生喝鮮奶」政策後，蔣萬安市府也自行推動相關政策，讓市內國小及幼兒園學生每周可到指定通路領取一次鮮奶或豆漿。

此外大巨蛋也在經歷停工、疏散能力不足等爭議後啟用，並成功舉辦多場球賽、演唱會與世壯運部分賽事，其「演唱會經濟」更是蔣萬安引以為傲的政績之一，據北市觀傳局資料，今年上半年大、小巨蛋演唱會觀眾人次突破94萬帶來至少41億元觀光產值；大巨蛋周邊的信義、大安與松山區旅館住房率在演唱會期間高達9成。

債務償還方面，北市財政局指出，營利事業銷售額在去年突破18.3兆，為全國最高，今年可望再次創下新高；人均負債由上任時的3.6萬元下降至2.6萬元，此外台北市也發行全國首檔「永續發展債券」，截至今年11月累計發行100億元，亦為全國最高。

此外，蔣市府推動「六線齊發2.0」，包括信義線東延、環狀線南北環、環狀線東環段、萬大線、民生汐止線、社子輕軌等，市府也推動「改造工程」，拆除公館圓環、士林中正路天橋、和平新生天橋等，並在與地方民代協力下推動人本交通改善工程。

此外在蔣市府執政期間也成立專責青年事務的青年局、推動連結內科與南港軟體園區的「雙園巴士」、重陽敬老金增至三千元、恢復YouBike前30分鐘免費，並在中央與地方協力下，爭取輝達公司於北士科T17、18設立海外總部。蔣萬安日前也在受訪時指出，自己最滿意的政績是大巨蛋、輝達與捷運六線齊發。

蔣萬安推動生生喝鮮乳政策，北市國小與幼兒園學童每週可領取一瓶鮮乳或豆漿。(圖／記者楊士誼攝影)

執政三年爭議也多：從寶林茶室中毒到強拆公館圓環

蔣萬安執政三年以來，北市也發生許多爭議事件與重大公共安全事故。2023年9月7日晚間，大直公寓民宅發生塌陷事故，所幸無人傷亡，原因直指隔壁的「基泰大直」建案連續壁施工不當，基泰建設捐款給各黨多名民代政治獻金也引起議論，此外當時亦有聲音認為市府疏於監督。

2022至2023年間，信義區培諾米達幼兒園爆發性侵案，園長之子毛畯珅涉嫌性侵多名學童且拍攝600多部幼童性影像，累計至少20名女童受害，而毛某在加害期間仍持續任職，也讓監察院、輿論、議員們質疑北市府管理制度存在嚴重瑕疵，蔣萬安更為此鞠躬道歉，北市府也遭監察院提出糾正案。此外民生社區「經國三民」幼兒園、「平安新村」教保中心也爆發男教保員陳羿翰性騷擾、猥褻、不當對待幼童等暴行。

2024年爆發的「剴剴案」也引發社會爭議，同年3月23日，民進黨與民眾黨要求市府對此進行專案報告，但在時任國民黨北市黨部主委黃呂錦茹盯場下，讓國民黨議員不進入議場，透過技術性流會讓市府不需報告，引發綠營批評。監察院調查也指出，北市府的訪視輔導流於形式，因此對北市提出糾正。

2024年3月再爆發「寶林茶室」疑因處理食物不當導致集體食物中毒案，最終6人死亡，當時北市府針對餐廳及工作人員的採檢方式也產生爭議，部分輿論質疑市府的做法導致無法準確培養出致災的「唐菖蒲伯克氏菌」。

剴剴虐童案一審宣判後，旁聽民眾步出法院外不禁落淚。剴剴案中雙北市府的管理疏失，也讓監察院提出糾正。（圖／記者楊士誼攝影）

2025年，北市拆除和平新生天橋也引發學生與在地居民抗議，此外拆除公館圓環與填平羅斯福路公車地下道更引發抗議，民眾與警方更僵持到深夜，後續的塞車問題、國民黨北市立委徐巧芯「你只是在等紅燈」言論也引發輿論批評，更讓蔣萬安被戲稱「蔣不聽」。此外，北市副市長李四川引進監測道路的「機器狗」也因疑似與「杭州宇樹科技」產品類似，引發資安疑慮，北市府最後改口坦承硬體設備是中國貨。

2025年的世界壯年運動會「世壯運」雖順利舉行並落幕，但也叢生不少爭議與疏失，包括志工英文姓名胡亂翻譯、海報「四邊包繩不打洞」、300萬標案的應用程式設計極差，得標廠商更多次拿下市府標案，引發弊案疑慮；此外也被揭露使用中國製產品、動員人力撕下標籤等。

2025年黃呂錦茹因涉及罷免不實連署案件遭北院羈押，國民黨及其支持者違法到北檢前集會抗議，更推扯柵欄、與警方口角，蔣萬安也到場聲援，引發輿論抨擊「市長帶頭違法」；而民眾黨及其支持者亦數度違法到北檢前抗議，市府也挨批放縱違法行為。

另外，2024年跨年舞台也發生施工工人摔死，且在數日後便復工，以及跨年當天螢幕竟轉播中國央視節目內容，也引發批評；罷免期間多家支持罷免店家與團體頻遭惡意檢舉，並引來市府局處稽查，也讓綠營痛批蔣萬安「查水表」，罷免期間更發生政治評論員吳靜怡遭警方跟蹤事件，也引發爭議。

而蔣萬安引以為傲的大巨蛋，啟用至今也有多次漏水情形，引發議員關切；而日前發生的北捷隨機殺人事件中，捷運有數隻監視器故障、警力出現空缺導致無法在第一時間追捕犯嫌等，皆引發批評。而今年底北市連日大雨，北市府宣布正常上班、上課，比起渾身濕透的通勤族，蔣萬安雨天仍全身乾爽的模樣也讓民眾痛批「咕嚕咕嚕市長」。此外，今年雖與中央政府合作爭取輝達落腳台灣，但北市府與新壽解約速度、爭取輝達動作緩慢也引來議員批評。

北市強拆公館圓環，也引起在地居民、交通團體與學生抗議，蔣萬安更被戲稱為「蔣不聽」。（圖／記者楊士誼攝影）

