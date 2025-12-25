萬安3年了／議員看蔣萬安主政台北表現 藍給85分、綠評59分

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安就任滿三週年，回顧三年以來除大巨蛋啟用、輝達落腳台北等佳績，也發生引進中國機器狗、剴剴案等爭議事件，蔣萬安就任三週年前夕更爆發震驚全國的隨機攻擊案，造成兇手在內四人死亡。藍綠議員們對於蔣萬安三年的施政表現各有褒貶，也分別打出不同分數。

蔣萬安市府就任三年以來，覺得有哪些政策是好的？哪些則是不好或有待加強的政策？

何孟樺表示，蔣萬安上任以來，班班有鮮奶應該是大家最有感的政策，另外也確實在人本交通上投下了一些精力，像趙怡翔議員努力的師大路改造，確實讓大家相當有感。她表示，做得不好的遠比做得好的多。比方人本交通方面，蔣萬安其實沒有郝市府積極。郝市府當時是有很有野心要推廣自行車，甚至有實體自行車道的規劃，但蔣市府目前對自行車的態度比較偏向得過且過。

何孟樺也指出，大家也能感受到蔣萬安的市政推動速度很緩慢，目前進行中的大工程，幾乎八到九成以上都是柯市府時代就已經規劃，或是發包設計的，蔣自己推動的建設反而不多。「包括像是北士科T3、T4、T12這三塊地，其實市府已經放了三年都沒有動，現在才要做 AI power house」。另外市內規劃的「躍動館」，目前有動工的幾乎都是柯市府已有的規劃。「城市的建設其實是一棒接一棒，那現在蔣市長這一棒落後了，有一天我們就會發現台北會被桃園、高雄，甚至新北超越」。

林延鳳指出，好的政策包括敬老卡點數擴大通路，而跟中央共同爭取讓輝達落腳北士科也是一例，此外在地方建設部分，如美崙公園地下停車場、洲美快速道路延伸等，經過不斷爭取，市府也願意評估、設計與建造。蔣萬安的缺點則在於，可能因考慮「藍白合」，面對柯文哲留下來的問題無法好好解決。

林延鳳續指，若檢討柯市府遺留的問題過頭，就怕傷害民眾黨，包袱變成蔣萬安需要承擔。如蔣萬安認為大巨蛋是他的政績，但對民眾黨而言明明是柯文哲的政績，蔣萬安是在收割；蔣萬安強調執照是他發的，民進黨也不滿他未解決漏水等問題。包含捷運六線齊發2.0也不完全是蔣萬安的政績，那是過去幾任市府與中央協助的，生生喝鮮乳也是中央先推行後拿回來做的，不是蔣萬安自創的政績。她批評，蔣萬安對市政缺乏開創性，都是延續過去人家做的，目前看來只有拆公館圓環是真正屬於他的。

詹為元指出，蔣萬安上任第一年就做了許多事情，包括托嬰、育兒補助等，捷運六線齊發也努力進行中，不足部分則在於，台北缺少明確的土地做硬體建設，政策面民眾能受惠，但還是需要大的亮點、有記憶性的政策。蔣萬安在都更上推動許多措施，但都更的「收割期」久，民眾會不會記得是蔣萬安的政策而投票？恐怕在任內無法呈現這方面的政治紅利，雖然較吃虧但是是重要的基本功。

蔣萬安市府上任以來，台北市發生許多重大事件，如剴剴案、寶琳茶室、公館圓環、基泰大直和近期的隨機攻擊案，怎麼看待市府的應變能力與處理方式？

何孟樺表示，基本上蔣市府的應變可以打70分左右。基本的都會到位，不會像盧秀燕市府一樣「連螺絲都找不到」。但看到的就是蔣萬安做完政治宣示、說完漂亮話之後，內容變成官僚化處置。她批評，市府呈現「靈肉分離」的狀態：蔣萬安在媒體前面的表演傳達出去了，媒體熱度過了之後，只剩下議員們還在跟受害者站在一起努力。「尤其是蔣市府任內的幾個幼托機構案件，幾乎都是如此。整體來說，是一個重視公關更重視實際成果的作法」。

林延鳳指出，蔣萬安許多市政仍依靠李四川，蔣面對重大議題與危機處理都相對保守，面對質疑時也相對低調、不願回應，反讓局處首長出面擋砲火，如寶林茶室、剴剴案、輝達爭議、公館圓環拆除時都是如此，都是等到最後才出面收割。又如近期的隨機攻擊案，監視器問題、警力調度等，目前也沒看到蔣萬安有出面說明，行政團隊也知道蔣萬安只做正向宣傳，局處首長也要有擋砲火的準備。她也指出，未來若李四川投入新北選戰，市政運作是否能維持就看蔣萬安的領導能力能否經過考驗。

詹為元指出，每個事件發生的時間不同，剴剴案、寶林茶室案的作為以專業單位，如社會局、衛生局為主，第一時間也能快速整理案情脈絡告知民眾，至於有無後續檢討？他則表示，蔣萬安也有允諾、修正，事情既然發生，後續檢討修正才是較為重要的，處置過程不會是一百分，但大致上看來都有在標準內，沒辦法讓大家滿意，但社會還是會給基本的公評，輝達落腳台北市也是蔣萬安任內完成的事情，對其政策也有加分。

議員會建議市府與市長在施政上的作風有什麼需要改進的？另外，0到100分，會給蔣萬安打幾分？

何孟樺認為，可以給蔣市府打70分，蔣萬安本人則有點難打分數。「因為他只會講漂亮話、做政治攻防，對實際的市政議題長掌握很少，在總質詢的時候常常一問三不知，往往要讓副市長或是局處首長代為回答」。她直言，相較於無論中央或是其他五都的首長，對市政的掌握程度確實低很多。何孟樺也建議，市長做了三年不應該對市政如此生疏，也應該要對城市發展提出整體的區域規劃，而不是只會做Youbike免費、班班有鮮奶這種福利式政策。

林延鳳表示，蔣萬安給人的感覺是「馬英九過去那種路線」，但幕僚程度還不足，因此能發現市府常常犯錯、幕僚作業不細緻，在蔣萬安要連任之下這樣的錯誤恐層出不窮，未來若有重大事件，蔣萬安不一定有能力處理。林延鳳也給蔣萬安打出59分，因蔣萬安還有許多可以努力的地方，包括對市政的規劃。她直言，台北的定位是首都，但如演唱會經濟就好像要被高雄超車，身為市長應該訂定目標，假設能連任，台北未來的定位在哪？高雄定調為海洋城市，發展觀光與演唱會經濟都是明確的定位，自己則看不到台北市未來五到十年的都市定位，是蔣萬安要努力的，而非只是延續之前的東西。

詹為元表示，蔣萬安第一年有些螺絲沒拴緊的情況出現，透過更換局處首長，目前市府小內閣對事件的反應、溝通聯繫、政務處理上都在軌道上，是相對成熟的小內閣。而蔣萬安將政治與市政事件分開，面對政治攻防時會強硬回擊、回到市政也就事論事，有則改之無則勉之，這樣的態度是大家希望看到首長應有的方式，而非事事政治化，目前蔣萬安做得恰如其分。

詹為元也表示，自己會給蔣萬安打出85分，總是要有進步空間，第一任任內是維持柯市府遺留的政策與做自己想推行的基礎政策，較像是打基礎的階段；而外界對台北有比較高的期待，蔣萬安如何透過都更或輝達讓台北更上一層樓的升級感？目前尚未做出來，也不是所有市長做得到的，但還是要給蔣萬安期許，未來蔣萬安還是要讓台北市民感受到城市的升級，還是有進步空間。

詹為元指出，蔣萬安第一任任內是維持柯市府遺留的政策與做自己想推行的基礎政策，較像是打基礎的階段，圖為蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者劉彥池攝影）

