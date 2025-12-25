萬安3年了／議員看蔣萬安主政台北表現 藍給85分、綠評59分
記者楊士誼／台北報導
台北市長蔣萬安就任滿三週年，回顧三年以來除大巨蛋啟用、輝達落腳台北等佳績，也發生引進中國機器狗、剴剴案等爭議事件，蔣萬安就任三週年前夕更爆發震驚全國的隨機攻擊案，造成兇手在內四人死亡。藍綠議員們對於蔣萬安三年的施政表現各有褒貶，也分別打出不同分數。
蔣萬安市府就任三年以來，覺得有哪些政策是好的？哪些則是不好或有待加強的政策？
何孟樺表示，蔣萬安上任以來，班班有鮮奶應該是大家最有感的政策，另外也確實在人本交通上投下了一些精力，像趙怡翔議員努力的師大路改造，確實讓大家相當有感。她表示，做得不好的遠比做得好的多。比方人本交通方面，蔣萬安其實沒有郝市府積極。郝市府當時是有很有野心要推廣自行車，甚至有實體自行車道的規劃，但蔣市府目前對自行車的態度比較偏向得過且過。
何孟樺也指出，大家也能感受到蔣萬安的市政推動速度很緩慢，目前進行中的大工程，幾乎八到九成以上都是柯市府時代就已經規劃，或是發包設計的，蔣自己推動的建設反而不多。「包括像是北士科T3、T4、T12這三塊地，其實市府已經放了三年都沒有動，現在才要做 AI power house」。另外市內規劃的「躍動館」，目前有動工的幾乎都是柯市府已有的規劃。「城市的建設其實是一棒接一棒，那現在蔣市長這一棒落後了，有一天我們就會發現台北會被桃園、高雄，甚至新北超越」。
林延鳳指出，好的政策包括敬老卡點數擴大通路，而跟中央共同爭取讓輝達落腳北士科也是一例，此外在地方建設部分，如美崙公園地下停車場、洲美快速道路延伸等，經過不斷爭取，市府也願意評估、設計與建造。蔣萬安的缺點則在於，可能因考慮「藍白合」，面對柯文哲留下來的問題無法好好解決。
林延鳳續指，若檢討柯市府遺留的問題過頭，就怕傷害民眾黨，包袱變成蔣萬安需要承擔。如蔣萬安認為大巨蛋是他的政績，但對民眾黨而言明明是柯文哲的政績，蔣萬安是在收割；蔣萬安強調執照是他發的，民進黨也不滿他未解決漏水等問題。包含捷運六線齊發2.0也不完全是蔣萬安的政績，那是過去幾任市府與中央協助的，生生喝鮮乳也是中央先推行後拿回來做的，不是蔣萬安自創的政績。她批評，蔣萬安對市政缺乏開創性，都是延續過去人家做的，目前看來只有拆公館圓環是真正屬於他的。
詹為元指出，蔣萬安上任第一年就做了許多事情，包括托嬰、育兒補助等，捷運六線齊發也努力進行中，不足部分則在於，台北缺少明確的土地做硬體建設，政策面民眾能受惠，但還是需要大的亮點、有記憶性的政策。蔣萬安在都更上推動許多措施，但都更的「收割期」久，民眾會不會記得是蔣萬安的政策而投票？恐怕在任內無法呈現這方面的政治紅利，雖然較吃虧但是是重要的基本功。
蔣萬安市府上任以來，台北市發生許多重大事件，如剴剴案、寶琳茶室、公館圓環、基泰大直和近期的隨機攻擊案，怎麼看待市府的應變能力與處理方式？
何孟樺表示，基本上蔣市府的應變可以打70分左右。基本的都會到位，不會像盧秀燕市府一樣「連螺絲都找不到」。但看到的就是蔣萬安做完政治宣示、說完漂亮話之後，內容變成官僚化處置。她批評，市府呈現「靈肉分離」的狀態：蔣萬安在媒體前面的表演傳達出去了，媒體熱度過了之後，只剩下議員們還在跟受害者站在一起努力。「尤其是蔣市府任內的幾個幼托機構案件，幾乎都是如此。整體來說，是一個重視公關更重視實際成果的作法」。
林延鳳指出，蔣萬安許多市政仍依靠李四川，蔣面對重大議題與危機處理都相對保守，面對質疑時也相對低調、不願回應，反讓局處首長出面擋砲火，如寶林茶室、剴剴案、輝達爭議、公館圓環拆除時都是如此，都是等到最後才出面收割。又如近期的隨機攻擊案，監視器問題、警力調度等，目前也沒看到蔣萬安有出面說明，行政團隊也知道蔣萬安只做正向宣傳，局處首長也要有擋砲火的準備。她也指出，未來若李四川投入新北選戰，市政運作是否能維持就看蔣萬安的領導能力能否經過考驗。
詹為元指出，每個事件發生的時間不同，剴剴案、寶林茶室案的作為以專業單位，如社會局、衛生局為主，第一時間也能快速整理案情脈絡告知民眾，至於有無後續檢討？他則表示，蔣萬安也有允諾、修正，事情既然發生，後續檢討修正才是較為重要的，處置過程不會是一百分，但大致上看來都有在標準內，沒辦法讓大家滿意，但社會還是會給基本的公評，輝達落腳台北市也是蔣萬安任內完成的事情，對其政策也有加分。
議員會建議市府與市長在施政上的作風有什麼需要改進的？另外，0到100分，會給蔣萬安打幾分？
何孟樺認為，可以給蔣市府打70分，蔣萬安本人則有點難打分數。「因為他只會講漂亮話、做政治攻防，對實際的市政議題長掌握很少，在總質詢的時候常常一問三不知，往往要讓副市長或是局處首長代為回答」。她直言，相較於無論中央或是其他五都的首長，對市政的掌握程度確實低很多。何孟樺也建議，市長做了三年不應該對市政如此生疏，也應該要對城市發展提出整體的區域規劃，而不是只會做Youbike免費、班班有鮮奶這種福利式政策。
林延鳳表示，蔣萬安給人的感覺是「馬英九過去那種路線」，但幕僚程度還不足，因此能發現市府常常犯錯、幕僚作業不細緻，在蔣萬安要連任之下這樣的錯誤恐層出不窮，未來若有重大事件，蔣萬安不一定有能力處理。林延鳳也給蔣萬安打出59分，因蔣萬安還有許多可以努力的地方，包括對市政的規劃。她直言，台北的定位是首都，但如演唱會經濟就好像要被高雄超車，身為市長應該訂定目標，假設能連任，台北未來的定位在哪？高雄定調為海洋城市，發展觀光與演唱會經濟都是明確的定位，自己則看不到台北市未來五到十年的都市定位，是蔣萬安要努力的，而非只是延續之前的東西。
詹為元表示，蔣萬安第一年有些螺絲沒拴緊的情況出現，透過更換局處首長，目前市府小內閣對事件的反應、溝通聯繫、政務處理上都在軌道上，是相對成熟的小內閣。而蔣萬安將政治與市政事件分開，面對政治攻防時會強硬回擊、回到市政也就事論事，有則改之無則勉之，這樣的態度是大家希望看到首長應有的方式，而非事事政治化，目前蔣萬安做得恰如其分。
詹為元也表示，自己會給蔣萬安打出85分，總是要有進步空間，第一任任內是維持柯市府遺留的政策與做自己想推行的基礎政策，較像是打基礎的階段；而外界對台北有比較高的期待，蔣萬安如何透過都更或輝達讓台北更上一層樓的升級感？目前尚未做出來，也不是所有市長做得到的，但還是要給蔣萬安期許，未來蔣萬安還是要讓台北市民感受到城市的升級，還是有進步空間。
更多三立新聞網報導
萬安3年了／從剴剴案到拆公館圓環 蔣萬安主政北市政績、爭議一次看
17：47有感地震「國家警報大響！」蔣萬安最新發聲：注意自身安全
【鄭捷北捷殺人槍決3】鄭捷、張文北捷大開殺戒 他曝光5大自保生命攻略
【鄭捷北捷殺人槍決2】沒有人會花20年養出殺人犯 錯過鄭捷的警訊曝光
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 149
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 85
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 105
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 169
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 61
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 143
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 129
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 4
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局
2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 41
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 25
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 302
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 81
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 11
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 61
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 93