萬寧撤出大陸！百店熄燈 零售寒冬擋不住

香港連鎖藥妝店萬寧宣布將於 12 月下旬至明年 1 月中關閉大陸所有實體門店和網購平台，轉型為跨境電商模式。這家進軍大陸市場超過 20 年的藥妝巨頭，曾擁有超過 200 家門店，如今面對零售寒冬、高昂成本壓力以及電商崛起的挑戰，門店數量已縮減至 120 間。廣州多家門店已開始清空貨架，並張貼半價優惠，引發消費者不捨與感嘆。

位於廣州的萬寧門店不少貨架已被清空。（圖／TVB）

廣州的萬寧門店雖仍在營業，但店內已有明顯的撤退跡象。門口張貼著半價優惠告示，店內不少貨架已被清空，螢幕上播放著營運調整公告。許多消費者對此表示惋惜。

廣告 廣告

廣州市民董小姐表示，她過去經常在萬寧購買港貨和化妝品，認為萬寧沒有跟上潮流，無論是店面還是服務都未能滿足現代年輕人的需求。

另一位廣州市民冼先生則表示，他沒想到萬寧會突然撤出市場，也沒預料到零售業會受到如此大的衝擊，他提到現在大陸消費者多轉向網購和電商。

萬寧正式宣布，將在年底至明年初關閉所有大陸門店，未來將改為跨境電商模式，讓大陸民眾可以通過網絡購買香港門店的產品。

廣東體制改革研究會執行會長彭澎分析，美妝產品需要體驗式銷售，如畫筆、口紅和香水等都需要現場試用，線上購物很難完全取代線下的實際感受。然而，大陸專家也指出，雖然實體店的體驗不可取代，但電商購物的便捷性和完善的退貨機制，使越來越多原本需要實體體驗的消費也轉向線上完成。面對這一趨勢，萬寧強調未來將全面重整線上平台，強化跨境電商能力，以適應不斷變化的市場環境。

更多 TVBS 報導

單一市場2年賣36億美妝黑馬 席捲東南亞市場的成功術

雙11優惠戰！ 「日用品買1送1」PK「家電最低3折」

快訊／大逆轉！黃明志「吸毒報告呈陰性」 律師曝恐1變化

新店陽光公園詭異命案！情侶倒地「男死女昏迷」 疑飲酒加失溫猝逝

