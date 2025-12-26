萬寶隆空間設計12/30登錄創櫃板

【記者柯安聰台北報導】萬寶隆空間設計(萬寶隆空間設計；7410；文化創意)將於12月30日登錄創櫃板。董事長黃敏傑表示，這一次創櫃登板給予我們逆風飛行、扶搖直上的意義深遠。



萬寶隆空間設計深耕產業逾13年，主要業務涵蓋住宅與商業空間之整體設計規劃及施工管理。近年進一步發展供應鏈串聯模式，整合「設計 × 工程 × 空調 × 軟裝 ×傢俱 × 窗飾 × 家電 × 藝術」等，透過上下游協同、代理優質品牌及跨界合作，建構「一站式全屋訂製」服務體系，為客戶提供更完整且高附加價值的空間解決方案。



於2025年10月正式啟用「萬寶隆集團3.0總部」，基地面積達500坪，歷時2年、投入數億元打造，不僅提供設計展示、工程整合與品牌營運中樞功能，同時導入藝文展演與產業交流空間，成為結合設計、美學、文化與生活的複合式平台，展現企業長期發展與穩健經營的企圖。新總部落成象徵企業從單一設計服務邁向整合型平台公司的重要轉型，未來將持續深化專業分工、強化團隊實力，並透過完善的工作環境與制度，提升服務品質與產業影響力。



此外，萬寶隆將持續推動藝術生活化、專業講座及跨界交流活動，串聯設計、建築與生活美學領域，擴展產業生態圈，強化品牌於南部設計產業之指標地位。（自立電子報2025/12/26）