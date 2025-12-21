萬巒節民眾體驗軍事裝備 扎根全民國防

記者張雅淳／屏東報導

2025萬巒節全民國防教育活動昨日登場，陸軍航特部飛行訓練指揮部等單位設置人才招募攤位參與。其中，陸航飛行服、特指部傘具著裝吸引不少民眾體驗，實際感受國軍訓練過程；寓教於樂的座艙儀表圖卡辨識、迷彩偽裝體驗等，也深受歡迎，有助民眾近距離接觸國防事務。

2025萬巒節系列活動，週末一連2日在屏東縣萬巒鄉泗溝風雨球場及周邊場域舉行，並於昨日安排全民國防教育活動，由陸軍航特部飛行訓練指揮部、特種作戰指揮部、中山科學研究院等單位，安排服裝試穿、裝備陳展及射擊等軍事體驗，透過多元內容拉近軍民距離，強化全民國防教育。

現場除了陸航飛行服著裝吸引不少人體驗，民眾也在官兵引導下辨識座艙儀表圖卡資訊，參與者透過圖卡記憶方式辨識儀表配置，進一步體會飛行員熟稔座艙資訊、精準判讀的重要與不易。

特戰指揮部設置傘具著裝與迷彩偽裝體驗也大受歡迎，民眾在官兵引導下，完成25公斤裝備著裝，並進行偽裝操作，進一步了解訓練的嚴謹與專業。中科院設置射擊模擬器同樣吸引不少民眾排隊體驗，透過官兵引導射擊姿勢及說明，了解國軍勤訓過程，現場氣氛熱絡。

陸航飛行服著裝吸引不少民眾體驗，全民國防種子向下扎根。（記者張雅淳攝）