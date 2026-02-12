「萬川連線」雙母雞外溢效應啟動 李四川：會到高雄協助柯志恩

國民黨新北人選11日在台北市副市長李四川表態請辭後，新北市長侯友宜、副市長劉和然均表態相挺，外界認為藍營已整合成功。李四川今早接受媒體人王淺秋專訪，王提問李四川是否會用過往的高雄經驗，協助代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩？李四川表示，他和柯志恩都是屏東人，如果柯志恩未來有需要，他會到高雄協助。

李四川今日接受王淺秋「千秋萬事」節目專訪，王淺秋針對未來選戰是否會跟協助柯志恩，以及「老長官」前國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜還有對手立委蘇巧慧的看法。

廣告 廣告

李四川說，他待過高雄，許多場合都會和柯志恩碰面，兩人也都屏東人，當初在高雄的施政經驗會提供給柯；柯志恩選過板橋立委，柯也會提供意見給他交流，他強調，往後柯志恩有需要，他還是會到高雄協助她。

李四川分享，韓國瑜心裡雖希望他去選新北承擔，但也知道他不想選舉，嘴巴不說，每次都會跟他笑笑。李笑說，只要他說不想去承擔，韓國瑜就會說「不行不行」，這當然是對他鼓勵，李還說，他曾跟韓國瑜說沒有韓的口才、反應也沒有韓快，可能沒有能耐做到像韓一樣，但韓一直跟他說，「不、不，那就是你的特色」。

李四川表示，他跟著朱立倫的時間比較長，他認為朱立倫的學識、口才都相當好，跟著他也學很多財經經驗。他也透露曾跟朱提他沒有選舉過，朱立倫也答應會全力協助，他非常謝謝朱的提拔與照顧。

至於蘇巧慧部分，李四川說，蘇巧慧被提名時已經恭喜她，兩人也都是屏東人，他也稱讚蘇巧慧年輕、有活力，以前相處就相當有禮貌，假設最後是他代表國民黨參選，最後一定是君子之爭。

【看原文連結】