加拿大科學家在育空地區的凍土層中，發現了距今3千至70萬年前的松鼠糞便，其中竟含有長毛象、狼與野牛等古代生物的DNA。這項驚人發現為研究地球物種演化提供了全新視角，也顯示出排泄物其實是保存完美的生物時間膠囊。

根據《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表的最新研究，加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）的研究員 Tyler Murchie 指出，他們在偏遠的育空地區（Yukon）發現了被封存在凍土中的松鼠巢穴。這些巢穴內藏有大量的古代生物遺傳物質，除了長毛象（Woolly mammoth）外，還包括野牛、馬、獵豹以及數百種植物的DNA，時間跨度從3,000年到70萬年前不等。

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研究團隊解釋，北極地松鼠（Arctic ground squirrel）堪稱大自然的「檔案保管員」。牠們一年中僅清醒約四個月，其餘時間都在冬眠。為了生存，牠們在清醒時會瘋狂進食，並將種子、葉子、骨頭甚至毛髮搬回巢穴。隨著永凍土（Permafrost）的上升，這些巢穴被永久密封，形成了一個保存極其完整的生物資料庫，研究人員甚至發現了一隻在數萬年前睡著後就再也沒醒來的松鼠遺骸。

科學家利用這些碎片化的DNA，成功重建了18個粒線體基因組，其中包括生活在不同時代的六隻長毛象。雖然美國生技公司 Colossal 正致力於透過基因技術讓長毛象「復活」，但 Tyler Murchie 表示，這項研究的主要價值在於揭示物種如何隨時間演化。儘管挖掘松鼠糞便聽起來不如發現象牙那樣吸引人，但其中蘊含的生物多樣性資訊卻令人驚嘆，為科學界打開了一扇通往遠古世界的新窗口。

原文出處：萬年糞便藏寶庫！加拿大發現松鼠排泄物含長毛象DNA

本文由AI協作，經編輯審核後發布