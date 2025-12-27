萬年緋聞傳不完 安心亞曝「無法交往阿Ken」主因

萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken，經常被湊對。（圖／翻攝自安心亞臉書）





萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken，經常被湊對，安心亞到底為什麼不跟阿Ken交往呢？她公開「關鍵主因」就說過兩人只是很好的工作夥伴，不會有談戀愛的可能性，日前她上王偉忠的節目，再次談論兩人關係，透露了為何不跟阿Ken在一起的主要原因。

主持人王偉忠vs.藝人安心亞：「你跟阿Ken有沒有談戀愛，（沒有），阿Ken不是這樣講的，（阿Ken怎麼他...），阿Ken跟我這麼好，（不可能。）」

安心亞和阿Ken這段萬年緋聞，任誰都很好奇。近期安心亞上王偉忠的節目，大方談論兩人關係，透露了沒辦法在一起的關鍵原因。

主持人王偉忠vs.藝人安心亞：「我跟他在工作上面是很配的，很配（很有默契），但是我們私下的性格，會有點打架，我們真的不適合談戀愛。」

原來兩人個性大不相同，安心亞說自己直接衝動，但阿Ken心思細膩就像水火不容。

主持人王偉忠vs.藝人安心亞：「在工作上面，我覺得我比較直接，他就比較（龜毛），女人的細膩，（他是男人女相，你是女人男相）。」

兩人主持節目默契100，除了在演藝圈經常被湊對，就連網友都敲碗，想看兩人交往。



還有金鐘獎這張摸肚照，外界一度以為真有喜事，尤其被拱得獎就接吻，阿Ken還害羞到結巴。

藝人阿Ken vs.安心亞vs.記者：「不...這要...，這要問...尊重女生才行，（所以我可以你也可以），可以嗎可以嗎，你可以我有什麼不行。」

這甜蜜互動很難讓人相信真的沒有一點曖昧火花。但其實不久前，阿Ken也透露過兩人沒有從工作搭檔變戀人的原因。

藝人阿Ken：「大家每次在敲碗我跟她的時候，其實對我而言，就這個太難了，她都在工作，我也是在工作，哪能發生什麼。」

兩人從全民大悶鍋時期到如今共同主持節目，緋聞從未間斷，不免也讓網友期待，會不會哪天就像lu典戀一樣，瞬間開花結果。

藝人阿Ken vs.安心亞：「默契比那個漢典和lulu還好，（小心囉。）」



