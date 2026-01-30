萬年總召下台倒數？ 吳子嘉曝關鍵：記名投票蔡其昌可能會贏！

民進黨立法院黨團幹部即將改組，「萬年總召」柯建銘公開表明競選連任，民進黨立委蔡其昌則在29日宣布登記參選。對此，資深媒體人吳子嘉分析點出關鍵，「若不記名投票柯建銘一定贏，但若是記名投票，蔡其昌則有可能會贏」。

柯建銘擔任民進黨立院黨團總召已經26年。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，蔡其昌是中華職棒聯盟會長，他在職棒聯盟是每天要上班的。他若要身兼總召，每天要在立法院無法離開，等於整個人要被綁在立院，不可能同時身兼中華職棒聯盟的會長，這兩個工作在時間上無法分身。

蔡其昌身兼中華職棒會長。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉認為，蔡其昌怎會同意這件事情，當然是總統給他的壓力。總統給他壓力，他可以迴避，但派系做成共同決議，躲不掉，非做不可。

針對選情分析，吳子嘉認為柯建銘一定會選，不選不行。輸贏的關鍵在於記名投票或是不記名投票，如果記名投票，蔡其昌有可能會贏，因為大家還是怕被賴清德清算。但若是不記名投票，蔡其昌輸定了，這個有點變數很大，新潮流可能跑票，柯建銘一定贏。

吳子嘉表示，民進黨立委裡面，對賴清德感到非常滿意的人實在不多，如今這個政府經營成這個樣子，成績不好、民調低落、然後處處碰壁、每天吵架，立法院亂糟糟。

吳子嘉進一步指出，當選立委的目的基本上就是為民服務，結果2年來沒有為民服務，天天吵架鬧事、大罷免，就是這一些亂七八糟的事情，所以人生的光陰在重要的人物身上完全浪費掉。當然最重要的是賴清德造成的，他是大家長，所以成敗一切由賴清德負責。

