萬年總召不保？他曝柯建銘3招讓賴清德忌憚

[NOWnews今日新聞] 民進黨發動大罷免失利，總統賴清德下令立院黨團幹部改選，黨團總召柯建銘仍表態登記參選總召，不過民進黨立委蔡其昌今（29）日表態，經很多人勸進，也將登記參選總召。前立委邱毅認為，柯建銘仍有三招保命，萬年總召職位仍沒有人能撼動。

邱毅說，蔡其昌挑戰柯建銘，又是一場「賴柯鬥爭」，柯建銘不願辭退，但總統賴清德有意改換人選，認為黨團總召應由自己人擔任，並看好蔡其昌是合適人選。但蔡其昌要上位，首先必須讓柯建銘下台，這也令柯建銘成為賴清德團隊的一大阻力。

邱毅強調，柯建銘並非弱勢角色，相反他擁有三項策略可用來保障自己的地位，這些策略也讓賴清德必須正視。邱毅指出，柯建銘的第一招是與前總統陳水扁的關係。陳水扁早年提拔賴清德，但賴清德當選總統後卻未特赦扁，導致雙方關係緊張。陳水扁手中握有賴清德不願公開的內幕，柯建銘則積極與陳水扁保持親近，後者近期頻頻製造新聞，顯示仍有政治影響力，成為柯建銘的重要支援力量。

邱毅指出，柯建銘的第二招是與民眾黨的合作。立法院關鍵多數位於民眾黨掌握的席次，尤其在未來新科立委上任後，民眾黨在立院的影響力不容忽視。邱毅認為，在民眾黨主導下，前主席柯文哲有機會出面協調並指揮新人運作，這種跨黨合作，是柯建銘可用來牽制賴清德的籌碼之一。

邱毅指出，柯建銘的第三招是與總統蔡英文的關係。邱毅稱，賴清德最忌憚的人是前總統蔡英文，讓賴在執政上的壓力很大，在黨內也有不少反對聲浪。柯建銘被視為蔡英文在立法院的代表人物，因此若賴清德對柯建銘施壓過甚，等於在向蔡英文宣戰。這可能誘發蔡英文反撲，進而改變未來政治布局，對賴清德而言乃是一大風險。

邱毅總結指出，只要柯建銘善用這三招手段，就有機會讓賴清德在這場內部鬥爭中退讓並妥協。他認為，柯建銘有能力保住立法院黨團總召的位置，繼續擔任多年累積的政治角色，而這場鬥爭勢必影響民進黨未來的內部權力平衡。

