萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。
蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」掀起關注，被各界解讀為針對總統賴清德的反擊動作；媒體人吳子嘉表示，自己早在月初就認為柯建銘要選總召，如今綠營內部風波再起，加上外部紛擾不斷，吳子嘉大膽預言，無論是賴清德還是行政院長卓榮泰「將會非常悽慘」。更多風傳媒新聞：才傳蔡英文大動作！柯建銘也改口要選總召 他讚這招漂亮：賴清德有底氣對抗嗎？「他就是在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
「要不要跟我做愛」台北妹與專情男去MTV 完事因太解提告硬上！二審逆轉判無罪
台北市一名男子小光（化名）透過交友軟體，相約女子玟玟（化名）往西門町某MTV觀賞電影，期間2人曖昧撫摸等肢體動作，但事後女方卻越想越不對，控遭對方強行硬上，不甘受辱，憤而提告，但案經上訴後，案情大逆轉，高院法官撤銷原判決，改判小光無罪。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 3則留言
曾被館長直播公審！客戶解約生計崩盤 「賓士哥」輕生內幕被踢爆
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導網紅「館長」陳之漢日前才因一句「把賴清德狗頭斬下來」，遭新北地檢署約談，並依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌提起...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
柯志恩機會來了？藍議員揭賴瑞隆「最大隱憂」
2026年高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。國民黨台北市議員李柏毅近日指出，賴瑞隆採取「佛系打法」導致聲量低迷，並舉出兩個具體場景佐證其存在感不足，認為這對民進黨選情構成極大隱憂。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
1.25兆軍購案為何不讓過？劉寶傑曝街訪「反綠現象」：民進黨怪不得別人
總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆元的國防特別條例，要打造台灣之盾，而行政院所提出的「國防特別條例草案」一直遭到藍白立委在立法院程序委員會封殺。對此，媒體人劉寶傑在節目《范琪斐的美國時間》指出，台灣現在很流行的街頭訪問，而民眾不投綠、投藍白，討厭綠的原因就是「貪腐」，永遠懷疑政府在貪，這也是軍購案預算為何一直不通過的原因，民進黨不得不面對這件事情，就......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 808則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 17則留言
挺中慘賠！館長喊「我是中國人」健身房擬收攤 網諷狼來了
網紅「館長」陳之漢近日在直播中大吐苦水，否認自己是外界眼中的「人生贏家」，直言自從公開表達政治立場、去年前往上海後，健身事業受到嚴重打擊，兩年內虧損超過1.8億元，不排除「結算收攤」。館長將業績慘澹主因歸咎於「民進黨迫害」，甚至表示若有天健身房真的收掉了，他也可以很驕傲地說：「我是中國人。」鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 22則留言
館長驚爆民進黨史上未見網路慘況：Threads「留言區一排罵」
民進黨布局2026年縣市長選舉提名作業已進入關鍵倒數階段，面對AI科技快速發展、社群平台影響力愈來愈大的選舉環境。對此網紅「館長」陳之漢25日就表示，自己觀察台灣政治已13年，從未看過民進黨在網路上的影響力如此低迷，並點出在所謂「32比0」結果之後，民進黨在社群平台上的表現「前所未見地難看」。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 167則留言
信昌化關廠2》從台泥手中接下棄子 為何石化界愛迪生也救不起來
農曆年前，長春集團旗下的信昌化學…民報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台水公司甄試！徵6類別人才 暫定招考194人
[NOWnews今日新聞]為補充基層人力，台灣自來水股份有限公司宣布將辦理115年評價職位人員甄試，預計錄取技術士187人、營運士7人，暫定招考計194人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 發表留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
娶陸配不到一年人跑了！癡情尪「苦勸不回」遭惡意遺棄21年…結局超淒涼
屏東男子阿國（化名）23年前娶中國籍女子阿花（化名），夫妻在台灣共同生活，但新婚不到一年，妻子就離家出走，丈夫多次請她回家都拒絕，雙方因此分離21年；男方無奈認為遭惡意遺棄，訴請離婚，法官認為，婚姻有名無實難以維持，訴請離婚獲准。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 23則留言
五大銀行新增房貸驟降 平均利率飆17年新高
房市管制使五大銀行新增房貸下滑3成，平均利率則衝上2.283%(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
牠的夢只過了一天！浪犬體驗幸福後失落瞬間 短片上線後700萬人哭了
志工艾瑪（Emma）是PCBP的長期志工，她在TikTok帳號上分享這段影片，只見小爪難得離開收容所，開心地坐上車，與艾瑪一起到麥當勞兜風、到公寓放鬆玩耍、窩在沙發補眠，體驗從未享受過的平靜與愛。然而快樂時光稍縱即逝，當車子開回收容所門口，小爪彷彿意識到回家的夢就此結...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
黃國昌喊「拉下賴瑞隆」 尹立、張博洋：高雄不是政治投機客分贓舞台
面對2026高雄市長選情，民眾黨主席黃國昌今（25）日在高雄受訪強調「拉下民進黨候選人是大家的共識」，表示不排除和國民黨柯志恩合作；對此，高雄市議員參選人尹立、市議員張博洋反批說，高雄不是政治投機客分贓的舞台，高雄人的未來不容外地政治勢力操作、消費，指黃國昌抹黑高雄政治，是一貫式的「昌式抹黑」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 11則留言
對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情
美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成為全球首位赤手攻頂台北101的第一人。這場驚心動魄的挑戰透過Netflix向全球直播，將台灣地標推向國際。然而，根據娛樂網站TMZ引述《紐約時報》的報導，霍諾德近日受訪時竟語出驚人地透露，這次攀登101所獲得的酬勞「少到令人難為情」。即便他在508公尺的高空搏命演出，但這份報酬若與主流職業運動員動輒數百萬美元的合約相比，顯得極其微不足道。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
綠營派賈永婕選北市？他曝：背後藏三大隱患
[NOWnews今日新聞]2026縣市長選戰倒數，民進黨台北市長選戰人選遲遲未定，到目前為止，僅有壯闊台灣創辦人吳怡農表態力爭提名，粉專「逆風的烏鴉」點名現任101董事長賈永婕，或許是民進黨奇兵，他指...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 4則留言
控遭黃國昌金釵抹黑！民眾黨汐止區主任退選
[NOWnews今日新聞]民眾黨的新北市汐止區主任黃守仕今（26）日聲明退出黨內議員初選，控訴自己遭到同黨對手、黨主席黃國昌「四大金釵」之一的陳語倢直播影射、抹黑，已疲於奔命，決定退出民眾黨汐止、金山...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 37則留言
川普任內是「武統最佳機會窗口」？華府智庫示警：3原因恐讓北京提早出手
現任華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國項目主任及高級研究員孫韻（Yun Sun），23日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌，以「2026年台灣將面臨完美風暴？」（A Perfect Storm for Taiwan in 2026?）為題撰文指出，2021年，時任美國海軍上將、印太司令部司...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 9則留言