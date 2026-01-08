萬年總召地位穩了？ 知情人士曝柯建銘留任機率相當高

民進黨立院黨團「萬年總召」柯建銘去年發起大罷免結果大失敗，也讓他在這個會期的黨團幹部改選中，傳出總召地位不保的消息，不過最後仍續任黨團總召。立院本會期將在31日休會，國民黨團已完成新任黨團幹部改選，不過民進黨方面未有動靜。知情人士透露，符合資格的總召人選有限，柯建銘留任機率相當高。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料圖／中天新聞）

民進黨在罷免案失敗後，黨內曾掀起黨團幹部改組聲浪，甚至有連署要求黨團幹部含總召以降應立即在本會期重新改選，但部分派系反對，最後不了了之。隨著本會期進入尾聲，黨團幹部改選議題再度浮上檯面。

根據《中時新聞網》報導，知情人士表示，大罷免後連署撤換柯建銘引發風波，賴清德總統與柯建銘的關係不斷被在野黨見縫插針，若此時再來一次恐傷及民進黨和諧。該人士指出，卓榮泰內閣可能在農曆年前啟動小幅改組，若此時找人出來與柯建銘競選黨團總召，恐增加政局混亂。此外，上次連署並非每位綠委都簽署，萬一這次挑戰失敗，勢必傷及賴清德威信。

綠委陳素月、何欣純都可能在下個會期投入地方縣市首長選戰。（資料圖／陳素月提供）

該名人士進一步指出，這次不少綠委投入縣市長選舉，目前已有何欣純、陳素月、劉建國、陳瑩、蘇巧慧、王美惠等人，根據民進黨團組織規程，扣除資格不符的立委後，可擔任總召的人選寥寥無幾，因此柯建銘留任機率很高。

不過，有綠委私下透露，大罷免失敗後柯建銘在黨團大會上非常低調，甚至消極，往往只是宣達議事流程，擔憂若再這樣下去，民進黨團戰鬥力會逐漸衰落。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時表示，依黨團慣例，在任務沒有完成之前不會討論黨團幹部改組，甚至在31日前還未必有時間討論。他強調，民進黨團總是在新會期開始後就有新的組成。

