萬年總召要畢業了？老柯「這一句」連喊2次

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘日前才透露，他快要從立法院畢業了。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院第4會期於1月底休會，民進黨立院黨團幹部也將進行改選，被稱為「萬年總召」的柯建銘去留備受外界關注，對於是否續任，先前他曾表態「這屆總召做完，當然就不會繼續做了」；不過，老柯今（23）日受訪時，面對相關提問毫不閃躲，更連續2次強調：「我會去登記！」

回顧去年，民進黨團總召柯建銘主導推動的大罷免行動，最終以32比0全面潰敗收場，一度被綠營內部視為必須究責的「戰犯」，甚至連總統賴清德都公開表示，黨團有改組必要。然而，經歷一段時間沉寂，柯建銘成功撐過逼宮風暴，讓在野黨立委戲稱他「戰勝了賴主席」。

柯建銘15日出席「施明德先生專檔」成立茶會，會中他也感性表示，自己在國會受過施明德的教育和洗禮，一生才變總召，一生有這個機會跟著施明德學習、成長，這是他莫大的榮幸，施明德是影響他一輩子最深的人；走出會場時，柯建銘也透露，這屆總召做完「當然」就不會繼續做了，但被問及後續生涯規劃，是否會回新竹？柯建銘僅笑而不語。

事後，柯建銘也在臉書發聲表示，他已經做了4分之1世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」，這番話也讓外界解讀，他可能選擇交棒、不再參戰了；沒想到，老柯今日在立法院議場接受媒體訪問時，一句「我會去登記」，甚至連續說了2次，等同親手粉碎退場傳聞，後續發展備受關注。

