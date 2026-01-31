萬年總召要退位了？她勸柯建銘認清現實

▲民進黨立院黨團總召柯建銘出現挑戰者，民進黨立委蔡其昌宣佈選總召，柯建銘「萬年總召」一職恐不保。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立院黨團總召柯建銘出現挑戰者，民進黨立委蔡其昌宣佈選總召，柯建銘「萬年總召」一職恐不保。國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，從民進黨的政治運作邏輯來看，蔡其昌勝出的可能性相對較高。她直言，民進黨並非以理念為核心的政黨，而是高度服膺權力與資源分配，無論是選舉、提名或黨內布局，最終都取決於誰掌握最多實質權力。

江怡臻指出，總統賴清德目前同時兼任民進黨主席，除掌握黨務運作外，還握有實際行政權力，能直接影響黨內資源與決策方向。她認為，過去柯建銘確實為黨內同志處理過許多事務，但民進黨是否會因為這些「人情」而在關鍵投票時回報支持，仍然令人質疑。

江怡臻直言，民進黨內部的現實運作往往是「向權力靠攏」，呼籲柯建銘應看清黨內委員的真實立場。她甚至形容，若最終投票結果不如預期，場面恐怕相當難看。

江怡臻進一步分析，屆時多數民進黨立委勢必選擇站在掌權的一方。她也質疑，若柯建銘持續角逐總召，形同在政治上與賴清德形成拉鋸，是否會被容忍。她強調，以賴清德強勢掌權的風格來看，幾乎不可能放任這樣的情況長期存在。

蔡其昌30日受訪時回應，自己出面登記參選，主要是受到多位黨內前輩與友人的鼓勵，希望他能承擔更多責任。他也透露，賴清德曾在一次非正式場合向他表示，希望他能在立法院多幫忙。他也強調，自己與柯建銘私交良好，過去在柯擔任黨團總召期間，他擔任幹事長，雙方合作順暢，彼此關係良好。

