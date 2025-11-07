萬年總召誕生？藍刪總召「連任1次最長2年」內規 傅崐萁有望爭連任

原先藍營立院黨團內規是總召兩年一任，而現任總召傅崐萁任期將在明年1月屆滿。不過今（7）天黨團大會中有38位藍委共同提案，要比照綠白兩黨，解除總召只能「兩年一任」的內規，最終順利通過。被外界質疑成「萬年總召」，傅崐萁坦言總召重要的是要有經驗，至於是否會角逐連任，只說現在還不急。

傳曾屬意林德福接棒 鄭麗文急回無介入黨團內部選舉

把握時間和黨團成員搏感情，國民黨立院黨團總召傅崐萁今（7）日上午罕見缺席國民黨團大會，不過會中卻有38位藍委共同提案，要比照民進黨跟民眾黨，廢除總召只能連任一次、任期最長兩年黨團內規，最終順利通過。

廣告 廣告

原先傅崐萁總召任期將在明年一月屆滿，傳出新任黨主席鄭麗文屬意由資深立委林德福接棒，黨團此時突然刪除兩年條款，也引發內鬥傳聞。鄭麗文緊急回應從未介入任何黨團內部選舉，主義林德福接總召一事完全是子虛烏有。

傳有藍委不滿強行投票 傅崐萁：還不急爭取連任

傅崐萁喊尊重黨團民主，不過有藍委透露，這回根本是無預警表決，過去曾有意爭取總召的賴士葆會中表態希望下週再處理，最後卻強行投票。

民進黨柯建銘明年初將因大罷免失敗黯然下台，離開總召大位，國民黨此時跟進修法解除連任限制，被外界質疑傅崐萁將成「萬年總召」，對此傅崐萁回應總召重要的是要有經驗，才能夠帶領黨團，至於是否會角逐連任，只說現在還不急。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

柯建銘喊總召任期到明年2/1！王世堅：相信他不會一意孤行

傅崐萁赴香港自稱「代表台灣中央政府」 返台遭民眾嗆：中共走狗

韓國瑜親曝517衝突前 笑稱讓各黨團「寫百遍保證不打架」再開會