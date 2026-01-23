「萬年總召」何時告老還鄉？柯建銘被問幹部改選 連答兩次「我會去登記」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立院黨團3長即將在月底卸任，並啟動立院第五會期幹部改選。黨團總召柯建銘先前才說，做完這一屆就要告老還鄉，然而今天被問到是否繼續擔任總召一事，柯建銘連續回答了兩次「我會去登記」，引發關注。

針對是否繼續擔任總召，柯建銘連續回答了兩次「我會去登記」。（資料照）

去年大罷免以31比0收場後，民進黨內部掀起檢討聲量，也讓柯建銘陷入逼宮危機，不僅被自家人點名要知所進退，甚至傳出總統賴清德派人勸他退居二線。當時柯建銘總說「此時無聲勝有聲」，讓賴清德出面表態「要找戰犯就找我」，而柯建銘也在後續黨團幹部改選中，成功守住總召大位。

柯建銘擔任民進黨立院黨團總召長達25年，被外界稱作「萬年總召」，何時卸職備受關注。他日前參加民進黨前主席施明德逝世兩週年記者會時，無預警宣布「這屆做完也要離開立法院」，更在會後透過臉書再次表示，自己做了4分之1世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。」

不過，針對黨團幹部即將迎來改選，柯建銘今天在立法院議場前受訪時，連續向媒體說了兩次「我會去登記」，引起外界好奇他何時才會告老還鄉。

