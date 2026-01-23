「萬年總召」未言退 柯建銘：我會去登記新會期總召

民進黨總召柯建銘。資料照。李政龍攝



民進黨立法院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，黨團今（1/23）天行文黨內立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願。有「萬年總召」之稱的民進黨團總召柯建銘在議場受訪時透露，他會登記下會期總召，預計於2月1日新會期確認三長人選。

立法院第十一屆第四會期將在下週結束，據了解，黨團今天行文黨內立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願。

根據民進黨團組織規程，總召任期一年，得連選連任，黨團成員任立法委員達三屆以上者，為當然候選人；幹事長及書記長任期為半年，得連選連任，黨團成員任立法委員達二屆以上者，得為候選人。

廣告 廣告

這次黨團總召改選之所以備受矚目，因為大罷免失敗後，當初一直高呼「大罷免大成功」的柯建銘成為眾矢之的，黨內更發動連署逼宮、要求提早改選，但柯最終化解危機。

柯建銘今天在議場受訪時透露，他會登記下會期總召，但未回應其他提問，民進黨團預計於2月1日新會期確認三長人選。

更多太報報導

願當媒婆再推朝野大和解咖啡 趙少康：賴清德握行政資源應讓步

趙少康新書發表藍綠白都提大和解咖啡 柯建銘問：何時再續杯？

停砍年金釋憲再+1！民進黨團遞狀聲請並暫時處分