「萬年總召」柯建銘自爆：這一屆做完就要離開立法院

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15日）在史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會致詞時爆料「這一屆做完就要離開立法院」；會後受訪他再度證實「這一屆完畢啦」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘自爆這屆任期屆滿就會離開。（資料照／中天新聞）

柯建銘致詞時說「施明德是影響我一輩子最深遠的人」。他要講一個小故事，1998年他原本想選縣市長，當時詢問時任民進黨主席施明德，但施要他留在國會，致力於台灣獨立，這一留就做了25年總召，「但這屆做完了，我也即將離開立法院。」還是在這裡說一句話，Nori，生日快樂。

廣告 廣告

柯建銘指出，兩年前，施明德走了，他選擇在生日來離開，所以他沒有忌日，今天我們在這裡為他慶生。施明德終其一生不改其志，充滿傳奇、精彩，而且我們都知道，他最有名的是先知、也是實踐者。

柯建銘提到，施明德最有名的是「四不」，不背叛理想、不背叛價值、不背叛原則、不背叛台灣，「施主席是我真正的老大」。施明德出獄時，第一副全口假牙是他做的，「這是我一生的榮幸。」

柯建銘認為，他與前立法院長蘇嘉全都因國會全面改選進入立法院，還有今天也出席的立法院長韓國瑜，他們這一生有這機會跟著施明德學習成長，這是莫大榮幸，尤其施也是影響他一輩子最深遠的人。

會後，柯建銘面對媒體追問，可否說明剛提到要離開立法院？柯建銘笑回「這屆完畢啦！哈哈」。

其實，民進黨團去年1月舉辦新科立委共識營，柯建銘曾表示，自己當年是以新科立委之姿、進入第二屆國會，到現在卻只剩他一人，想來不勝唏噓。當時他透露，做完這屆應該就會退休。

去年7、8月大罷免大失敗32:0之後，柯建銘一度遭民進黨內砲轟要求負責請辭總召職務，後來確認他做到任期結束後就不再連任，如今他自已爆料，這屆立院任期屆滿就會離開，「萬年總召」稱號將從此劃上句點。

去年全力推動大罷免是柯建銘任民進黨立院黨團總召的巔峰之作，但結果以32:0大失敗收場。（資料照／柯建銘臉書）

延伸閱讀

台南市長初選落敗！林俊憲認輸 「接下來全力支持陳亭妃」

快訊/憲妃之爭大結局！陳亭妃贏了 出線台南市長初選

直播看中天/憲妃大戰今揭曉！ 賴神傳人、派系孤鳥火拼之後最重要的一件事