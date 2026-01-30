「萬年總召」柯建銘遭挑戰 羅智強定調：這是大罷免的延伸

民進黨立院黨團總召柯建銘有意爭取連任黨團總召，卻遭到同黨立委挑戰。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立法院黨團幹部即將改選，前副院長蔡其昌宣佈登記參選民進黨團總召，挑戰尋求連任的現任總召柯建銘。政壇解讀，蔡其昌代表民進黨主席賴清德的意志來挑戰柯建銘的「萬年總召」地位。對此，國民黨團書記長羅智強今（30日）表示，他覺得這次民進黨總召的茶壺之爭，其實是大罷免的延伸。

羅智強解釋，原因很簡單，總統賴清德是超級的「鷹派」，發動大罷免失敗後，就想把責任都推給柯建銘，而柯建銘顯然不願意獨吞這個苦果，所以現在找蔡其昌要來挑戰柯建銘。

羅智強表示，不管怎麼說，他還是要強調，賴清德要有其所謂的鋼鐵意志，這是個人的選擇，但有鋼鐵意志也要有鋼鐵的肩膀；這次民進黨內部總召紛爭，源頭就是大罷免大失敗，賴清德推責任，柯建銘不肯擔，就找「鐵衛軍」蔡其昌來角逐總召之為，最後的結果如何，就看民進黨內部的角力如何。

國民黨立委牛煦庭則表示，柯建銘老謀深算，非常有經驗，昨天的對外反應也非常有趣，但這是民進黨的家務事，由他們來多說好像不太好。

牛煦庭接著說，不管民進黨團產生哪位總召，國會都應該理性討論，國會有國會的尊嚴，不管誰是多數黨、誰是少數黨，國會只要經程序通過的法案就應該被執行，如果國會通過的法案不被執行，共同丟臉的所有立委，這是不分黨派的，從這角度來看，國會尊嚴應該高過朝野的意識形態，所以無論民進黨新任總召是誰，都希望大家回到這樣的準則，這樣以後大家合作會比較愉快，衝突也會少一些。

