「萬年總召」要畢業了？ 柯建銘證實：這屆做完要離開立法院

立法院民進黨團總召柯建銘今(15)日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，他在致詞時透露，當年是民進黨前主席施明德要他留在國會，這一留留了25年，柯建銘說「這一屆做完，我也要離開立法院了」，證實做完本屆立委將離開國會。

今日是民進黨前主席施明德85歲冥誕，柯建銘在致詞時表示，2年前施明德走了，今天大家在這裡幫他慶生。柯建銘提到，施明德一生不改其志，最有名的就是「四不」，「不能背叛理想、不能背叛原則、不能背叛價值、不能背叛台灣」。

柯建銘說，施明德當年出獄時，全口假牙是他做的，這是他一生的榮幸，而與蘇嘉全在國會跟著施明德學習成長，更是最大的榮幸。柯建銘回憶起，1998年他本來想選新竹市長，不過施明德和他說「建銘，留在國會」，要他留在國會拚台灣獨立，一待就是25年、做了25年總召，柯建銘說「這一屆做完，我也要離開立法院了」，並祝在天上的施明德「Nori，生日快樂」。

