「萬年總召」要畢業了 柯建銘鬆口：這一屆做完離開立法院

柯建銘今日於活動中突然宣布，這一屆做完就要離開立法院。（翻攝畫面）

民進黨立法院黨團總召柯建銘今日於活動中突然宣布，這一屆做完就要離開立法院，而他事後被媒體追問「做完這一屆就不繼續了嗎？」柯秒回「當然啦」。

被稱為「萬年總召」的柯建銘今（15日）出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會時表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」，此番言論迅速引發媒體關注。

活動結束後，媒體詢問「總召，做完這一屆就不繼續了嗎？」柯建銘秒回「當然啦」，至於被問到後續規劃？是否回新竹？他則回以「謝謝」後就未多作評論。至於被問到為何今日宣布此事？他則聲稱「沒特別啊」。

