萬年高中生再發威！柯震東片場開嗆王淨「很噁心」反應曝

柯震東(左起)和王淨在電影《功夫》的對手戲，被導演九把刀形容「有火花到讓人看得很著迷」。(記者陳奕全攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕柯震東和王淨在電影《功夫》的對手戲，被導演九把刀形容「有火花到讓人看得很著迷」；飾演「萬年高中生」的柯震東脫口一句：「你可以去吃大便。」九把刀當下覺得超好笑，但柯震東卻很淡定。

王淨在片中有場吸到蛇毒的戲，顏值崩壞，裝扮效果確實驚人，連對戲的柯震東都忍不住吐槽：「妳現在真的很噁心。」逗樂眾人。

朱軒洋今天惜字如金，回答幾乎不超過10個字。(記者陳奕全攝)

飾演柯震東搭檔的朱軒洋今天惜字如金，回答幾乎不超過10個字，但存在感一點也沒少。九把刀大讚他在片中「手指被切到」的反應自然到不行，還爆料他泡鐵桶湯的畫面：「身材好到像蝶式游泳冠軍。」

此外，《功夫》主要的愛情線，落在朱軒洋、曾莞婷身上，被問現實中相差16、17歲的姐弟戀能不能接受？朱軒洋依舊維持一貫風格，簡短回應：「我覺得都可以。」

柯震東(左起)、王淨、朱軒洋。(記者陳奕全攝)

至於曾和蕭亞軒交往、被虧是「姐弟戀始祖」的柯震東，是否有給「學弟」建議？柯震東四兩撥千斤說：「他(朱軒洋)很OK。」其餘未多說。

