萬惡淫媒艾普斯坦檔案公開變「遮羞布」？美司法部遭控違法隱匿真相

根據英國《BBC》、美國《US TODAY》等媒體報導，備受全球關注的已故萬惡淫媒杰弗里·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案，在法定期限屆滿之際，由美國司法部（DOJ）正式對外釋出。然而，這場原本被視為「真相大白」的時刻，卻因檔案內容遭到大量塗黑、關鍵照片離奇失蹤，演變成一場波及白宮與國會的憲政與誠信危機。在野黨議員痛批司法部公然違法，並威脅將發動彈劾與藐視國會調查，以反擊這場「美國史上最大規模的掩蓋行動」。

檔案透明法形同虛設：大量塗黑與「擠牙膏」釋出

根據總統川普於 30 天前簽署的《艾普斯坦檔案透明法》（Epstein Files Transparency Act），司法部必須在 12 月 19 日前公開所有相關調查資料。然而，司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在期限當天便預告，無法完成全部檔案的釋出，僅能提供數十萬頁資料，其餘內容將在未來幾週內「滾動式更新」。

更令法律專家與倖存者震怒的是，已釋出的檔案中，許多頁面從頭到尾被塗得漆黑。司法部解釋，這是為了保護超過 1,200 名受害者及其親屬的隱私，以及避免損及正在進行的聯邦調查。但刑事辯護律師約翰·戴（John Day）質疑：「這種塗黑程度超乎想像，司法部是否忠實執行法律已打上巨大問號。如果你是陰謀論者，這無疑是在火上加油。」

消失的照片：官網驚現「技術性刪除」引發掩蓋疑雲

在檔案上線不到 24 小時內，媒體與監督團體發現，至少有 15 到 16 份文件從司法部官網神祕消失。其中最引人注目的一張照片，是艾普斯坦住處的一處書桌，抽屜內竟放著一張現任總統川普、其妻梅蘭妮亞與艾普斯坦及其共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的合照。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此公開譴責，認為移除該照片的行為極其可疑，並直指這可能是「美國歷史上最大的掩蓋事件之一」。眾議院監督委員會的民主黨人也質疑：「還有什麼是被隱藏的？公眾需要的是透明度。」儘管司法部隨後在社群媒體 X 上聲稱，移除文件是為了「更謹慎地審查與依法塗黑」，但並未解釋為何在發布前未完成審核。

政壇名流牽連甚廣：倖存者痛訴「司法部公然背叛」

儘管司法部強調「未遮蓋任何政治人物的姓名」，並釋出了多張前總統柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦的互動照片來證明其公正性。然而，檔案中提到的名單依然令人咋舌，包括英國安德魯王子、麥克·傑格、麥可·傑克遜以及名模與政商要角，不過，名字出現在檔案中不代表涉案。

對艾普斯坦的倖存者而言，這些不完整的檔案是一次二次傷害。倖存者麗茲·史坦（Liz Stein）告訴 BBC，司法部正在「公然對抗法律」；而 14 歲時遭虐待的瑪麗娜·拉塞達（Marina Lacerda）則難掩失望地表示：「我們擔心剩下的檔案仍會以同樣的方式被閹割，政府只是在用其他瑣事分散我們的注意力，這不是我們等待已久的正義。」

國會戰火延燒：彈劾與檢控威脅迫在眉睫

該法律的共同起草人、民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）與共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）展現了罕見的跨黨派憤怒。卡納表示，司法部的做法完全不符合法律精神，正考慮所有法律手段，包括將司法部官員以「藐視國會」移送，甚至發動彈劾。

馬西則發出更嚴厲的警告，指出《艾普斯坦檔案透明法》並非隨著國會任期結束就失效的傳喚令，未來的司法部甚至可以據此起訴現任部長邦迪（Pam Bondi）與副部長布蘭奇。進步派眾議員歐卡西歐-普爾特茲（AOC）更直接點名行政團隊是在「保護一群強姦犯與戀童癖」，要求司法部長邦迪立即辭職。

這場圍繞著艾普斯坦檔案的博弈，已超越了性侵案本身，轉向對美國司法體系與權力核心誠信的全面拷問。在野黨已表明將追究到底，誓言讓真相在陽光下無所遁形。

(原始連結)





