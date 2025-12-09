「萬有尹立」象徵地方服務即刻支援

▲左楠市議員參選人尹立與立委李昆澤合拍創意短片，運用「萬有引力」與「萬有尹立」的諧音設計，象徵他在地方服務上即刻支援的精神。（圖／市議員參選人尹立辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立今（9）日發布與立法委員李昆澤合拍創意短片，運用「萬有引力」與「萬有尹立」的諧音設計，象徵他在地方服務上即刻支援的精神。尹立笑說，雖然這次短片走的是輕鬆路線，但意義十分真誠，想表達服務地方的態度，「地方遇到問題，我就會出現支援。」

李昆澤也盛讚，尹立不論在文化行政或公共事務領域，都有相當完整的歷練，展現出專業穩健的能力，既了解地方需求，也能以政策視角深入討論地方發展。

廣告 廣告

尹立強調，若有機會進入市議會，將持續把文化、教育與生活需求結合，推動更貼近居民的公共建設，讓左楠社區更具活力、生活更便利，打造一個讓市民安心的生活環境。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打瘦瘦針反變胖！醫提三關鍵建議

黃偉哲訪友誼市阿梅爾市 以歷史情誼開展台荷科技新篇

賴瑞隆為8歲兒鞠躬道歉 女童媽讚有擔當