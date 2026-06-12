萬板橋下驚現浮屍！50歲男性卡淤泥 警追查落水原因

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新北市板橋區萬板橋下河濱公園今（12）日中午發現一具浮屍。根據警方通報，約下午1點多，民眾發現河岸邊沙灘泥濘處疑似有浮屍，隨即向警方報案。警消到場後，發現一具男性遺體卡在河岸淤泥中，迅速採取行動，透過人力將卡在淤泥中的遺體搬運上岸。

新北市板橋區萬板橋下河濱公園今（12）日中午發現一具男性遺體，卡在河岸淤泥中，警消到場後以人力搬運上岸。（圖／警方提供）

經警方初步檢視，死者為年約50歲的林姓男子，已明顯死亡。警方隨後比對身分，確認死者身分後，已通知家屬到場。根據相關規定，此案已報請新北地檢署檢察官進行司法相驗，以釐清死因及相關案情。

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