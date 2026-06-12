萬板橋下驚見浮屍！男子卡泥濘死亡多時 身分曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋有民眾，今天（12日）中午發現萬板橋下沙灘泥濘處，發現一具浮屍，轄區海山分局警方獲報到場，研判死者年約50多歲，卡在淤泥中，經比對身分後，確認死者身分為林姓男子，後續也將通知家屬到場，並依規定報請新北地檢署檢察官進行相驗。

海山分局警方今天（12日）中午12時許接獲報案，萬板橋下沙灘泥濘處發現浮屍，警、消獲報到場時，消防人員下到泥濘處將遺體拉起，初步研判死者年約50多歲，但因身上並無身分證明文件，無從辨識身分，已死亡多時。

廣告 廣告

警方經比對身分後，確認死者身分為林姓男子，目前已通知家屬到場製作筆錄，協助釐清確切事發經過，警方後續也將報請新北地檢署辦理司法相驗。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

新店婦開車進停車場後失聯！ 4天後被發現陳屍樹林

酒後騎車一路蛇行！新莊醉女分局旁自撞 手腳骨折送醫

青棒傳統強權「穀保家商」將熄燈！ 侯友宜承諾：把根留在新北

