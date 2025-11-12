萬榮明利村不補破堤釀淹水？水利署：該處本無堤防

（中央社記者曾智怡台北12日電）颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪暴漲造成萬榮鄉明利村淹水，外界關切是因水利署不補破堤才釀災。水利署說明，該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題，10日起已派人力、機具導水，今天也加派20人10輛機具，預計今天可完成防堵作業。

針對馬太鞍溪水漫淹花蓮萬榮鄉明利村及台9線道路，水利署長林元鵬今天會勘指出，因水量仍大，無法立即阻斷，會與縣府合力維持現有排水系統順暢，避免漫淹範圍朝北擴大、降低災損。

水利署表示，在9月27日馬太鞍溪堰塞湖釀災，至鳳凰颱風侵襲過程中，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內疏濬203萬方土石、復原2860公尺的堤防，也讓此次颱風鳳凰來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊相對降低。

至於上游萬榮鄉的需求，水利署表示，明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬；但10日開始，因颱風鳳凰侵襲、雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

因此，經濟部水利署10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區。今天也加派20人10輛機具，預計今天可以完成防堵作業，減少對民眾影響。（編輯：潘羿菁）1141112