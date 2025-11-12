萬榮鄉明利村因溪水暴漲 住家受損 (圖)

其他人也在看
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 16 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 6 小時前
北市與新壽解約公文送抵議會 預計11/12大會審議
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬周五（14日）與新壽簽解約協議書。台北市副市長李四川今天說，經會計師審查解約金約新台幣44.3億元，朝輝達執行長黃仁勳明年來台可動工目標前進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
颱風鳳凰北轉撲台 11/11各縣市停班課一次看
颱風鳳凰逼近台灣，氣象署今（10）日傍晚發布海上颱風警報，並預計於明（11）日上午發布颱風陸上警報。澎湖縣、花蓮縣均已宣布明日停止上班、上課。《公視新聞網》為您整理全台各縣市最新停班課資訊。公視新聞網 ・ 1 天前
南投下架芬普尼污染蛋 回收8100顆未流入校園
南投縣政府衛生局於11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」不符規定。南投縣衛生局隨即展開追查，針對縣內全聯及楓康超市相關批次（溯源碼I47中廣新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰來勢洶洶 內政部下令花蓮縣府入夜前撤離完畢
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導鳳凰颱風即將影響台灣，內政部長劉世芳今(11/10)召開颱風防災整備會議，並表示包括馬太鞍堰塞湖及7月時遭丹娜絲颱風影響等...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美國政府關門四十天見曙光 參院投票破僵局
美國政府停擺影響擴大，參議院9日終於在新一輪的投票中打破僵局，推進一項妥協法案，把政府資金延長到明年1月，並撤銷川普政府早前開除聯邦雇員的決定。德國之聲 ・ 1 天前
撥款法案送眾院表決 川普嗨喊「重大勝利」：重啟國家運作
美國眾議院12日針對重啟政府的撥款法案進行投票。共和黨領袖希望這項法案能通過，送交川普總統簽署。在此同時，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，今天進一步擴大到6%。（戚海倫報導） 美國聯邦參議院中廣新聞網 ・ 7 小時前
直擊/花蓮馬太鞍堰塞湖溢流到台9線 徐榛蔚深夜急勘查
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮地區10日晚間雨勢明顯加劇，馬太鞍溪水位暴漲，已超越一級警戒並淹沒台9線部分路段，當地政府緊急擴大交通管制範圍。花蓮縣長徐榛蔚親赴現場勘災。中天新聞網 ・ 1 天前
入冬登革熱沒有停！又現4例 高雄、屏東爆發「跨境」群聚
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 入冬後，南部登革熱仍沒有停！疾管署今（11）日公布上週新增4例本土登革熱病例，除了新北市汐止區有一例散發個案之外，引人注意的是，高雄、屏東竟爆發疑似「跨境」群聚，一口氣有3例病例，其中1人居住高雄市鳳山區，另2人居住屏東縣萬丹鄉，曾在同一市場有活動交集，初步判定群聚感染，尚待進一步病毒基因定序確認。 疾管署統計，今年...匯流新聞網 ・ 23 小時前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 5 小時前
颱風丹娜絲災後重建補助金加碼 內政部：每戶均發2萬元
內政部今天表示，為協助颱風丹娜絲及728豪雨災後重建，提供加碼補助，凡是未經政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災民，每戶均補助新台幣2萬元；另在今年9月3日至10月6日期間，由政府媒合簽約修繕者，原本每戶1.5萬元簽約獎勵金也調高至2萬元，並由縣市政府直接撥付入帳，加速進度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中央全力防「鳳凰」賴總統坐鎮應變中心 徐榛蔚又唱反調
政治中心／林彥君 胡景順 SNG 新北市報導鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報，不過就當中央全力防災，花蓮縣長徐榛蔚卻再度"唱反調"，不談防颱、先開批中央，還當場打出「伸手牌」，甚至要求卓榮泰提出重建計畫，並親自到花蓮向地方報告。總統坐鎮災變中心聽簡報，特別提點宜蘭縣。總統賴清德vs.宜蘭代理縣長林茂盛：「為什麼沒有一級開設，跟總統報告因為目前現階段，他的海上陸上颱風警報的，這個警戒區沒有把宜蘭納進去。」鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報。（圖／民視新聞）唯獨花蓮縣長徐榛蔚發言時，不但沒有針對防颱進度說明，反倒先批中央準備不夠。花蓮縣長徐榛蔚：「經濟部說不需要抽泥沙機，路邊排水這些都會因為，土泥而淹沒而塞住，所以這些的抽泥沙機，應該要準備好，我們的蘇花公路的部分，是不是請交通部，對於我們上邊坡下邊坡的部分，加速加強趕快把邊坡，把它做的強化。」災害應變中心指揮官劉世芳：「我們要先能夠維持目前的狀態，不要再有比較多的災情。」內政部長劉世芳，請徐榛蔚專注眼前防颱工作，不過徐榛蔚要的更多，針對花蓮馬太鞍溪重建特別條例，要行政院提出重建計畫，請總統到花蓮和鄉親報告。綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！（圖／民視新聞）總統賴清德：「中央一定會協助花蓮縣政府，那也請花蓮縣政府的團隊，應該要每經過一次天災，然後強化我們縣府應變災害的能力。」徐榛蔚很敢要，綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！新北市議員（民）卓冠廷：「社會有一把尺啦，那你連你宣佈這個停班停課，因為有很多人問說這個，為什麼我看不到你颱風的訊息啊，然後徐榛蔚就在他自己的，官方的台平跟大家講說，那就打1999啊，你今天要做的事情是面對颱風來，然後你怎麼應對，然後你需要中央什麼協助，就講清楚就好。」中央防災應變中心會議，讓民眾看到，哪個縣市在努力防颱。原文出處：中央全力防「鳳凰」賴總統坐鎮應變中心 徐榛蔚又唱反調！當場打「伸手牌」 更多民視新聞報導颱風假權益怎維護？勞動部強調「不出勤原則」 雇主不得視為曠工高市府總預算審查遭惡意杯葛 綠議會黨團：譴責KMT拖累市政嚴加戒備！鳳凰颱風逼近南台灣 氣象署曝明下午「這2地區」登陸民視影音 ・ 18 小時前
接種保護力需兩週 疾管署提醒符合資格民眾儘速接種
疾病管制署今（11）日公布，截至 11 月 10 日止，公費流感疫苗累計接種約 545 萬人次，新冠疫苗接種約 124 萬人次，均高於去年同期。疾管署提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，符合資格但尚未接種的民眾，應儘早完成接種，以提前獲得免疫防護。 自明（12）日起，將新增提供 Novavax JN.1 新冠疫苗。年滿 12 歲以上的公費對象，可選擇接種莫德納 LP.8.1 或 Novavax JN.1 任一廠牌；6 個月以上至 11 歲的公費對象則僅可接種莫德納 LP.8.1。疾管署強調，兩種疫苗均經安全有效性驗證，呼籲符合公費資格的民眾儘快接種。 流感疫情脫離流行期 仍有重症與死亡個案依據疾管署監測資料，第 45 週（11/2～11/8）類流感門急診就診人次為 101,100 人次，較前一週下降 7.5%，且急診類流感病例比例連續兩週低於流行閾值，顯示國內已脫離流行期。 不過，上週仍新增 38 例流感併發重症病例（含 8 例 H1N1、28 例 H3N2）及 7 例死亡。本流感季截至目前累計 258 例重症病例、27 例死亡，其中 65 歲以上長者占 64%、具慢性病史者占常春月刊 ・ 22 小時前
鳳凰颱風攪局！「3地區」普發1萬領取時間延後 詳細領現時間出爐
財政部指出，設籍於屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉之民眾，如已於10月24日至10月28日至當地派出所或分駐所完成登記造冊，原訂明天至25日開放領取，因應鳳凰颱風來襲，部分派出所位於土石流潛勢範圍，為了民眾安全，領取時間延後至陸上警報解除後之翌日起2週內（每...CTWANT ・ 19 小時前
石崇良否認毒蛋拖6天公布：查到哪、公布到哪
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）芬普尼毒雞蛋流竄9縣市，15萬顆恐全吃下肚，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良今天強調「查到哪、公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。中央社 ・ 1 天前
屏東登革熱群聚！萬丹2日增2例 2案相距僅125公尺
屏東縣繼9日出現縣內首例本土登革熱病例後，10日又新增1例，個案為萬丹鄉20多歲女子，與首例的工作地相近，僅查125公尺，目前住院治療中，對此，屏東衛生局表示，已指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，全力防堵疫情擴散。中時新聞網 ・ 22 小時前
因應鳳凰颱風來襲 11日新北市部分景點暫停服務
記者蔡琇惠／新北報導 因應鳳凰颱風來襲，新北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資…中華日報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近台灣 劉世芳連線徐榛蔚 籲花蓮縣超前部署完成撤離
颱風鳳凰將北轉逼近台灣，內政部長劉世芳今天召開颱風防災整備會議，與花蓮縣長徐榛蔚連線討論馬太鞍溪堰塞湖撤離事宜，強調「中央與地方要超前部署」，且林業署上午已發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒通報單，請花蓮縣政府在入夜前完成光復、萬榮、鳳林等地弱勢族群撤離，並預做保全戶撤離準備；中央將全力支援地方撤離工作，協助整合避難動線、運輸能量與物資調度等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前