萬榮鄉部落頭目參訪交流 共促原民文化傳承與地方發展

萬榮鄉長梁光明率領公所團隊，蒞臨瑞穗鄉進行部落頭目觀摩與交流活動。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

萬榮鄉公所五日由鄉長梁光明率領公所團隊，蒞臨瑞穗鄉進行部落頭目觀摩與交流活動。此次參訪以「促進原民合作、深化文化傳承」為主軸，雙方針對原住民業務推展、文化保存及行政經驗分享進行座談，期望透過跨鄉交流，強化部落治理能量與族人福祉，共同為原住民族文化永續發展努力。

瑞穗鄉長吳萬德更親自率領全鄉十七個部落事務組長熱情接待，雙方交流氣氛熱絡。兩鄉就原民政策落實、文化保存推動、產業發展方向等議題進行深入探討，也相互分享推動部落公共事務及族群文化振興的寶貴經驗，展現兩鄉在原民事務推動上的實踐成果。

瑞穗鄉長吳萬德表示，透過跨鄉觀摩與交流，不僅能促進行政效能提升，更能學習不同部落的治理智慧與經驗，為族人創造更多就業與發展的契機。希望未來能持續透過互訪學習，建立更緊密的合作夥伴關係，攜手推動原民文化創新與地方永續發展。

萬榮鄉長梁光明指出，萬榮鄉近年積極推動部落文化再造，期盼藉著此次交流，汲取各鄉在原民政策與文化推廣的經驗，進一步完善行政作為。

他強調，原鄉的發展不僅需要政策支持，更需仰賴族人團結與文化自信的力量，萬榮鄉將持續以文化為根、以族人為本，打造兼具傳統與現代特色的永續原鄉。

瑞穗鄉公所表示，此次參訪交流，不僅增進兩鄉情誼與互信，更為未來原民事務的合作奠定堅實基礎。雙方一致表示，未來將持續推動跨區域的原住民族事務合作，共同朝向文化共榮、族群融合與永續發展的目標邁進，讓原民文化在現代社會中持續發光發熱。