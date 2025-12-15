《萬歲家庭》自揭童年創傷、記憶裂隙

記者周毓洵／臺北報導

公視「紀錄觀點」將於12月18日晚間10點首播紀錄片《萬歲家庭》，並於公視+同步上架。該片日前榮獲「2025台灣國際女性影展」臺灣影評人協會推薦獎與觀眾票選獎雙重肯定，以極為私密且誠實的方式，揭開家庭記憶中被忽略、被否認，卻始終存在的裂縫。

公視「紀錄觀點」製作人蘇啓禎表示，《萬歲家庭》是2023年公開徵案入選作品之一，很高興吳念樺的首部長片即獲得如此亮眼的成績，也期待未來有更多新生代導演，透過影像說出屬於自己的生命故事。《萬歲家庭》由導演吳念樺親自拍攝，以手持攝影機直面自身成長經驗，從母女關係出發，反覆提問「你還記得嗎？」、「事情真的是那樣嗎？」在來回對話中，呈現記憶如何因時間、創傷與否認而產生落差，也讓真相不再只有單一版本。

吳念樺與姊姊自幼由母親獨力扶養，在名為「萬歲家庭」的社區大樓中長大，成長過程中長期承受母親嚴厲甚至失控的管教方式。片中她鼓起勇氣詢問母親關於童年受暴的記憶，母親坦承當時身心狀況失序，許多暴力細節早已模糊。這樣的回應，卻也讓導演對自身記憶的真實性產生動搖。她坦言，正是這種「被否認的創傷」，迫使自己重新檢視過去，思考記憶是否也能被重新理解。

長期未解的家庭陰影，讓吳念樺將近八年沒有回家過年，直到回屏東參加姊姊婚禮，才發現母親與姊姊早已搬離童年舊家。那一刻，她意識到自己以為早已過去的情緒，其實仍未被安放。透過紀錄片拍攝，她試著面對對母愛的疑惑，也希望從憤怒與悲傷中鬆綁自己。

片中另一條重要線索，是吳念樺23歲時，意外收到素未謀面的生父透過臉書傳來訊息，促使她前往澎湖與生父見面。生父否認拋棄孩子的說法，與母親多年來的敘述截然不同，也讓導演陷入更深的困惑。女兒尋父的行動，同時引發母親強烈情緒，母女在鏡頭前多次正面衝突，卻也在一次次對話中，慢慢逼近彼此真正的感受。

《萬歲家庭》沒有給出標準答案，而是讓觀眾看見修復的過程本身。從除夕飯桌的日常對話，到重新談論童年暴力的激烈場面，紀錄的不只是家庭衝突，更是面對創傷時，那份既脆弱又勇敢的誠實。日前於府中15放映院舉行首映，觀眾迴響熱烈，導演也透露，自己與母親皆已尋求專業諮商，雖無法保證未來不再衝突，但至少已找到對話的可能。

《萬歲家庭》製片蔡崇隆（左起）、導演吳念樺、攝影詹皓中出席首映會。（公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供）

《萬歲家庭》導演吳念樺（右）親自記錄母女相愛相殺的日常。（公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供）

《萬歲家庭》導演吳念樺（前右）與姊姊從小受到母親嚴厲的管教方式。（公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供）

《萬歲家庭》導演吳念樺（左）與母親近年努力修復母女關係。（公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供）