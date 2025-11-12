《萬波》新口味「米麻糬芋泥奶茶」太誘人！軟黏口感+米香滋味，開賣時間價格一次看
《萬波》在11月推出全新秋冬限定「芋頭系列」，一口氣祭出「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」以及「芋泥奶茶」，其中「米麻糬芋泥奶茶」光視覺就相當吸睛。
這款「米麻糬芋泥奶茶」堆疊軟糯米麻糬與細緻芋泥，以《萬波》經典的島嶼紅茶與錫蘭紅茶雙茶調製奶茶為基底，麻糬Q彈口感在舌尖延展，加上滑順茶香與芋香，完全是最療癒飲品。
而「波霸芋泥奶茶」 則以《萬波》經典波霸搭配濃郁奶茶與香滑芋泥，層次豐富、飽滿順口，Q 彈的波霸增添嚼勁，讓經典更添滿足。「芋泥奶茶」 則以最純粹的比例呈現《萬波》奶茶與綿密芋頭的完美平衡。
《萬波》新口味開賣時間、價錢
《萬波》米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶、芋泥奶茶11月7日週五全台門市同步開賣，僅販售大杯，米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶售價85元，芋泥奶茶售價75元，甜度有微糖與無糖二種選擇。
《萬波》新口味優惠
11月7日至11月16日於你訂線上平台購買波霸芋泥奶茶和芋泥奶茶，即送 10元折價券（使用期限至11/23，限下次消費使用，於你訂平台滿 100 元可使用 1 張）。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
