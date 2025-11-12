《萬波》新口味「米麻糬芋泥奶茶」太誘人！軟黏口感+米香滋味，開賣時間價格一次看

基隆市 / 綜合報導 受到鳳凰颱風外圍環流雨勢影響，10日晚間六點多，基隆市中山區西定路一處民宅後方，山坡傳出土石流，還有一顆10噸重的巨石砸毀屋頂，當時還在洗澡的民眾聽到巨響，立刻從浴室衝出來。住戶抱怨，其實這裡去年10月「山陀兒颱風」時就發生過土石流，希望相關單位能夠盡速處理。 基隆市議員施偉政說：「(巨石)目測少說10噸以上。」窗戶一打開，民宅後方山坡地，一整片黃色土石滑落，誇張的是還有一顆，好幾噸重的巨石，直接壓在屋頂上，住戶說前一晚巨石滑落當下，他差點就丟了小命，住戶楊先生說：「昨天晚上我在洗澡洗到一半，巨大的聲響，後來出來發現，石頭從上面掉下來，一顆差不多10噸的石頭。」滿地的碎石頭散落浴室前，住戶驚魂未定，跑去查看屋頂狀況，這時土坡的土石已經崩塌，住戶楊先生說：「就是石頭砸下來，我跟我妹當時在家很驚慌這樣子，趕快打電話通報。」鳳凰颱風外圍環流，再加上東北季風帶來的豐沛雨勢，10日晚間六點多，基隆市中山區西定路，一處民宅後方土坡大石掉落，民眾住家慘遭砸毀，紅磚從牆面露出，雨水不斷從天花板流進來，住戶楊先生說：「去年就發生過不只一次兩次，就是樹倒掉嘛，還有石頭掉下來，也有掉下來一顆，這次更大。」住戶抱怨住在這裡，土石流已經不是第一次，去年10月山陀兒颱風就發生過。基隆市中山區公所經建課長吳關佑說：「會先做緊急處置，就是先蓋帆布，我們也在第一時間通知國產署，再做後續的處置。」鳳凰颱風還沒正式登陸，外圍環流就讓基隆不只一處，發生土石流，記者黃傲天說：「我們現在所在位置，是在基隆安樂區的湖海路二段，可以看到這邊現在有施工機具，正在趕緊的施工。」基隆市外木山湖海路上，也傳出土石崩落，這附近不只有熱炒店還有宮廟，工程人員還有小山貓，立刻進駐盡速清理，提醒民眾不只要做好防颱，周遭環境也要多加提防。 原始連結

