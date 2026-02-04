萬泰物流供應鏈高雄分公司獲AEO認證

萬泰物流供應鏈公司高雄分公司日前通過安全認證優質企業（AEO）認證，高雄關副關務長王明仁率員親赴該公司頒發證書並表達祝賀之意，由該公司總經理白竹蘭代表接受證書，感謝高雄關於驗證過程中提供專業協助，亦期許公司透過AEO安全認證制度，持續強化企業風險管控機制，以符合全球貿易的趨勢。

萬泰高雄分公司於二○二四年九月二十日設立，主要業務為海、空運進出口承攬運送業，總經理白竹蘭表示，藉由AEO審查過程，可全面檢視資訊安全管理、商夥安全及風險評估控管機制，並配合海關驗證程序，積極改善與精進各項內控制度。此次通過AEO認證後，未來將秉持AEO的精神，持續確保物流供應鏈安全，提供更優質的服務。

高雄關表示，AEO安全認證制度旨在藉由提供合法且安全的企業通關優惠，建立海關與企業間夥伴關係，而通過認證的企業即代表符合世界關務組織（WCO）所訂全球貿易安全與便捷標準架構（SAFE Framework）國際規範。此次萬泰高雄分公司通過承攬業別AEO認證，足見該公司對國際貨物供應鏈安全高度重視及積極參與。

高雄關表示，AEO業者出口貨物至與我國簽署相互承認協議（MRA）的國家，如美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大等，均享有與該國AEO業者同等的通關優惠，節省業者許多通關時間與成本。