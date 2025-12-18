萬泰科董事長張銘烈看銅價 估2026年還會往上走

（中央社記者曾仁凱台北18日電）萬泰科生產線纜，銅為主要原料之一，面對近期銅價飆升，從每噸9000美元漲到1萬1700美元，萬泰科董事長張銘烈預估，因電動車與AI需求成長，2026年銅價還會再往上走。

張銘烈分析，現在中國房地產景氣不佳，銅價卻逆勢一直漲，主要是因為有新的用途，如傳統汽車每輛大約用到20至30公斤的銅，但新的電動車，每台車的銅用量約達到50至80公斤，直接翻倍。加上新的AI伺服器很多地方也都要用到銅，需求增加；反觀銅礦的開採不是短時間的事，在供需失衡情況下，他預估2026年銅價還會再往上走。

張銘烈說，萬泰科的銅原料庫存大約保持在10至15天，如果加上半成品和成品，合計庫存大約是45天，隨著銅價急漲，萬泰科短線可以受惠低價庫存的好處。

但長線來看，張銘烈認為由於銅價看漲，公司相關庫存水位應該要調整，另外與客戶的訂單報價也要嚴控，除了短單要做好原料庫存調配，長單的部分，要和客戶一起做避險。（編輯：林興盟）1141218