萬泰科AI利基雙引擎點火 2026年首季淡季不淡

萬泰科董事長張銘烈(右起)、總經理張程雅看好明年營運展望。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科(6190)今日召開法說會指出，受關稅影響客戶提前備貨，第三季營運仍處於調整階段，但隨著客戶庫存去化進入尾聲，預期2025年底可望完成調整，2026年第一季營運可望呈現淡季不淡表現。在AI高速線與高毛利線材雙引擎帶動下，公司展望2026年營收維持雙位數成長，毛利率區間目標落在15%至20%。

萬泰科第三季合併營收20.5億元，年減6.9%，主因為關稅因素促使客戶提前拉貨，影響後續出貨節奏；歸屬母公司稅後淨利9438萬元，年減2.4%，每股稅後盈餘0.54元。公司指出，目前市場需求並未出現結構性轉弱，庫存調整屬於短期現象，隨著客戶庫存水位回到健康水準，明年營運動能將逐步回溫。

廣告 廣告

在產品布局方面，萬泰科積極切入AI伺服器與資料中心高速傳輸應用，已於2025年台北國際電腦展(Computex)展示周邊元件互連快速通道5.0與6.0(PCIe 5.0、PCIe 6.0)等高速線材，並於今年7月開始小量出貨，正式跨入AI高階線材供應鏈。公司看好AI伺服器對高速線材需求持續成長，將持續擴充相關產能，其中泰國廠高速線月產能預計於今年底提升至800萬至1000萬米，2026年進一步擴充至1800萬至2000萬米，以因應客戶需求。

除AI高速線外，萬泰科亦持續深化高毛利客製化產品布局，包括衛星通訊線材、高階網路線(CAT6A+)，以及應用於電動車與家電升級的輻照交聯線等產品。公司指出，相關產品毛利率可達25%至35%，有助於優化整體產品結構，與AI高速線共同成為推升營收與獲利成長的雙引擎。

面對地緣政治、關稅與匯率等不確定因素，萬泰科持續強化全球產能布局，目前已於美國、台灣、中國、泰國及越南設有生產基地，提升供應鏈彈性。公司目標未來將美國市場營收占比提升至40%，強化在地服務與市場滲透率。資本支出方面，2026年規劃約3至4億元，主要用於泰國高速線第三期擴產，以及越南廠輻照線電子束(E-Beam)擴充，其中越南廠原訂2026年3月量產，現已提前至2026年1月。

展望中長期，萬泰科重申未來五年營收年複合成長率20%至25%的目標不變，並持續提升高毛利產品比重，目標至2030年高毛利產品占營收比重由2024年的15%提升至30%，長期毛利率朝20%目標邁進，營業利益率維持10%至12%，以穩健營運回饋股東價值。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

台灣上榜還大進步！2025全球城市實力排名出爐

