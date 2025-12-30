萬海公布WH503「旺春輪」事故處理進展 貨櫃全數卸載完成

發生大火事件前的旺春輪。萬海提供



萬海航運今（30）日公布WAN HAI 503「旺春輪」船舶事件最新處理進度，表示在專業團隊全程監督下，船上貨物卸載作業持續推進，目前貨櫃共1,696櫃已全數完成卸載。

「旺春輪」是在今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃大火事故，事後靠泊於阿聯酋傑貝阿里港（Jebel Ali）指定救助港，並在專業團隊的密切監督下進行卸貨作業，且同步考量污染防治措施，截至12月28日，成功卸載全數貨櫃共1,696 櫃。

萬海今天指出，受損貨物卸載已告一段落，第3號與第4號貨艙仍進行貨物殘渣及廢料清除作業，其中第4號貨艙仍留有大量漿狀物，後續將視清理狀況投入額外時間與資源處理。

在貨艙積水排除方面，船內消防用水（FiFi water）持續排放中，截至目前累計排放約11,675公噸。

依截至12月28日統計數據，旺春輪已成功卸載貨櫃共1,696櫃，船上已無留置貨櫃。

萬海航運表示，感謝主管機關、合作夥伴及專業團隊在事故處理期間的全力支援與協助，後續將持續依標準程序完成清艙與相關作業，確保航安與環境安全。

