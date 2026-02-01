萬海持續聚焦亞洲核心優勢 對2026美國線行情樂觀

萬海總經理謝福隆。（記者陳維強攝）

▲萬海總經理謝福隆。（記者陳維強攝）

萬海航運將持續聚焦亞洲核心優勢，以審慎態度經營中遠洋市場，在不確定性仍高的環境中，透過彈性運力管理、落實專用碼頭智慧樞紐效能，成本控管與穩健財務策略，提供更具韌性的運輸服務並為股東創造長期經營價值。對於二○二六年海運市場，總經理謝福隆表示，對美國線行情樂觀，美國直接客戶現在願意接受的運費，其實不亞於二○二四、二○二五年，因此二○二六年美國線有信心會有好的表現，整體營運狀況一定優於二○二五年。

廣告 廣告

二○二五年全球航運市場持續受到國際總體經濟不確定性、地緣政治事件及供應鏈調整等因素影響，整體運價與運能供需結構持續呈現高度波動。面對市場變化，萬海秉持審慎經營原則並憑藉深耕亞洲的領導地位，穩健拓展中遠洋市場布局。以區域深耕、成本效率與船隊優化為核心策略，強化航線競爭力，透過碼頭資產提升營運效益，增加在變動市場中的獲利能力與競爭門檻。

面對全球港口自動化趨勢，萬海將於今年發揮高雄港第五貨櫃中心營運效能，透過自動化與環保電能機具，大幅縮短船舶在港時間，提升運轉效率。另也計劃將投資取得日本橫濱港本牧D-4碼頭及大阪港C9貨櫃專用碼頭，是繼取得東京大井五號碼頭後，在日本布局的另兩處重要據點。另也持續深化南亞與東南亞布局，二○二五年起擴大在印度及越南的航線，並加強與當地策略合作，確保公司在南亞與東南亞市場快速成長過程中，掌握競爭力。

總計萬海在九處的碼頭投資：台灣-台北港、台中港、高雄港；日本-東京、橫濱、大阪；越南-海防、峴港、蓋梅。