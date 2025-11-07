萬海照春輪航行太平洋東部 成功救援2名海上落水者

萬海航運WAN HAI A19照春輪 成功援救海上漂流落水者。業者提供



萬海航運所屬照春輪(WAN HAI A19)2025年11月6日航行於太平洋東部海域途中，接獲美國海岸防衛隊通報，成功救起兩名漂流於海面的落水者。兩名獲救人員分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍，目前身體狀況均屬穩定。照春輪將前望瓜地馬拉海域附近，於最近會合點進行安全移交。

萬海表示，本次事件係由美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCC Alameda）轉達求救訊息。照春輪接獲後立即調整航向並依指示展開搜尋。於北緯03度57.17分、西經110度44.43分 成功將兩人救起。

廣告 廣告

截至目前，兩名獲救人員仍在照春輪上，並持續獲得保暖、飲水、食物與基本醫療觀察等照護。依 RCC Alameda 之後續協調指示，照春輪正前往瓜地馬拉海域附近最近之會合點，將於會合後完成安全移交。

萬海航運WAN HAI A19照春輪 成功援救海上漂流落水者。業者提供

萬海表示，本次救援行動不僅符合國際海上人命救助公約（SAR Convention）精神，更充分體現 萬海航運重視生命價值與人道救助的企業責任。未來，萬海航運將持續秉持 「We Carry, We Care」 的理念，為社會公益與人道援助貢獻力量。

更多太報報導

不去夜市！黃仁勳現身永康 與魏哲家爽吃牛肉鍋

監院調查指核電廠耐震不足 台電：均依核安會要求完成補強

【10月出口2-2】對美出國猛爆式成長1.4倍 占總出口34.2%創35年新高 穩居第一大市場