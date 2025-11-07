中央社

萬海照春輪 救援太平洋落水者 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

萬海航運旗下所屬的照春輪（WAN HAI A19）於6日航行於太平洋東部海域途中，成功救起漂流於海面的落水者。（萬海提供）

中央社記者江明晏傳真 114年11月7日

