萬海航運強化美西洛杉磯直航服務

圖／萬海航運提供。

萬海航運為進一步強化美西洛杉磯直航服務，將與ONE共同於二○二六年五月推出第二條洛杉磯直達航線－AP2，港口涵蓋青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島。在現有航線架構下，AP2提供華中、華北直航北美西快線服務。

為提供更全面的亞洲－北美西航線服務，萬海航運透過AP2的新增，將為往返亞洲與北美西的客戶提供更優質、更迅速且更綿密的運輸服務，以滿足於不同市場的需求，進一步強化萬海在跨太平洋航線的服務能力。

此外，萬海十六日發布重訊公告，旗下子公司萬海（新加坡）董事會通過，將訂造六艘約六千TEU的LNG雙燃料預備全貨櫃輪，單艘平均造價在七五二○萬至八二○○萬美元間，交易總金額約四‧五一億美元（合新台幣約一四一‧九億元）至四·九二億美元（合新台幣一五四‧七億元）間，相關價金含船舶升級設備。