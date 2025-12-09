萬海航運11月合併營收108.55億元 月增3.90%

萬海航運九日公告今（二○二五）年十一月合併營收為新台幣一○八·五五億元，月增三·九○％，年減一九·一四％；累計全年營收一二八二·七四億元，年減一三·○二％。（見圖：萬海提供）

萬海航運指出，隨著亞洲傳統旺季來臨，十一月份近洋市場需求已顯著回升，目前遠洋市場已進入聖誕節前的淡季，但在亞洲區域貿易動能維持熱絡的帶動下，公司整體營運呈現價量齊揚良好走勢，營收較十月份穩健成長。

此外，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）近期表現，亦顯示第四季度區域內需求持續強勁，反映東南亞供應鏈具備相當韌性與活力。公司在審慎評估市場變化的同時，將延續既有的積極步調，關注並貼近客戶需求，提供可靠且密集的航線服務，確保貨物流通順暢。