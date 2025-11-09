萬海航運WAN HAI A19照春輪成功援救海上漂流落水者

萬海航運所屬照春輪（WAN HAI A19）六日航行於太平洋東部海域途中，成功救起兩名漂流於海面的落水者。本次事件係由美國海岸防衛隊亞拉米達救難協調中心（RCC Alameda）轉達求救訊息。照春輪接獲後立即調整航向並依指示展開搜尋。於北緯03度57.17分、西經110度44.43分 成功將兩人救起。經船上初步詢問與確認，兩名獲救人員分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍，當時身體狀況均屬穩定。（見圖，萬海航運提供）

萬海航運七日指出，截至當天，兩名獲救人員仍在照春輪上，並持續獲得保暖、飲水、食物與基本醫療觀察等照護。依RCC Alameda之後續協調指示，照春輪正前往瓜地馬拉海域附近最近之會合點，將於會合後完成安全移交。

本次救援行動不僅符合國際海上人命救助公約（SAR Conven-tion）精神，更充分體現 萬海航運重視生命價值與人道救助的企業責任。未來萬海航運將持續秉持「We Carry, We Care」的理念，為社會公益與人道援助貢獻力量。