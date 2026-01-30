萬海：深化亞洲布局 今年再添6艘新船

（中央社記者江明晏台北30日電）展望2026年海運市場，萬海總經理謝福隆表示，將投資高雄及日本橫濱與大阪專用碼頭，深化亞洲布局，審慎經營中遠洋市場，今年將接收6艘新造船舶，2027至2030年，會再接收30艘新造船，新增運力約38.1萬TEU（20呎櫃）。

謝福隆今天與媒體交流時表示，去年全球航運市場受國際經濟不確定性、地緣政治及供應鏈調整等因素影響，運價與運能供需結構高度波動。但萬海全年合併營收新台幣1403.54億元，年減13.25%，反映全球運價波動，年減幅度相對少，獲利結構穩健。

萬海累計前3季歸屬母公司稅後淨利214.48億元，年減38.05%，每股盈餘（EPS）7.64元。

萬海表示，亞洲區內航線仍為主要營運動能，近洋市場受惠區域貿易活絡與供應鏈重組需求，貨量穩定；中遠洋航線部分，受全球運能供給增加與市場競爭加劇影響，運價呈現較大波動。

2025年萬海陸續迎來3艘1萬3000TEU（20呎櫃）新造船，以及2艘1萬2000TEU原出租、但目前已解租取回的船舶，投入北美及南美航線。

面對全球港口自動化趨勢，萬海表示，將於2026年發揮高雄港第五貨櫃中心的營運效能，透過自動化與環保電能機具，縮短船舶在港時間，此外，萬海也計劃投資取得日本橫濱港本牧D-4碼頭及大阪港C9貨櫃專用碼頭，是繼取得東京大井5號碼頭後，日本布局的另兩處重要據點。

另一方面，萬海持續深化南亞與東南亞布局，2025年起擴大在印度及越南的航線，並加強與當地策略合作。

展望後續，謝福隆指出，萬海營運將聚焦3大方向，第一，深化亞洲、審慎經營中遠洋市場，維持亞洲區內航線（Intra-Asia）密集、市占高優勢，緩解中遠洋航線波動風險，5月將進一步與ONE合作加開華中北直達美西洛杉磯航線，使美西航線達到3條。

第2，資產優化與節能減碳，引進新世代節能船型，隨著新船加入，萬海平均船齡已降至8.5年，遠低於業界平均船齡的13.5年，並持續打造新貨櫃，目前的平均櫃齡5.2年，低於業界平均的6.8年。

2026年萬海將接收6艘新造船舶，包括7000 TEU 2艘、8700 TEU 4艘，2027年至2030年，萬海將再接收30艘新造船，包括6000 TEU 6艘、8700 TEU 12艘、1.6萬TEU大型船舶12艘，2026年至2030年將新增運力38.1萬TEU。

第3，萬海將審慎控管資本支出與負債水位，維持良好現金流與成本結構，在景氣循環中維持競爭力。（編輯：張均懋）1150130