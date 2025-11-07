萬海「讓愛閃耀」畫展首度攜手潮流藝術家！女藝人「這原因」留下LINE

萬海「讓愛閃耀」公益畫展第七屆開幕，集結85位藝人與藝術家，共同以藝術傳遞愛與希望。廖瑞祥攝



萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展邁入第七屆，並於今（11/7）日舉辦開幕式，由藝人張洛君、許蓁蓁共同擔任策展人。今年參與規模再創新高，共有85位藝人與藝術家無償參與創作，包括解婕翎、周宇柔、周曉涵、阿喜、柯宇森、陳熙鋒等人，一同以藝術傳遞愛與希望。

本屆畫展首次與知名潮流藝術家 Bounce 合作，他特別無償提供標誌性創作「BOUNCE RABBIT（棒小兔）」給藝人創作。眾多名人發揮巧思打造專屬小兔，其中策展人許蓁蓁更將作品改造成可發光的夜燈，並在作品上留下自己的Line聯絡方式，幽默地表示：「如果沒電了，可以找我換電池。」

廣告 廣告

萬海航運慈善基金會執行長莊斐斐表示，《讓愛閃耀》自2018年創辦以來，從最初十餘位創作者參與，逐步擴展至今年的 85 位名人與藝術家。她指出，台灣目前超過七成的社福資源集中於大型宗教或公益組織，然而許多中小型在地社福單位長期面臨人力與經費不足問題。基金會希望藉由藝術與名人力量，讓更多基層單位「被看見、被支持」，擴大社會影響力。

萬海航運慈善基金會執行長莊斐斐。廖瑞祥攝

萬海航運慈善基金會自2016年啟動「讓愛閃耀」專案以來，9年間已累計募集1.3億元善款，協助超過440個中小型社福單位。今年所有義賣作品之收入將全額捐出，用於支持偏鄉兒少教育、獨居長者照顧、身障者自立生活、無家者重建、藥毒癮更生人及外籍移工等服務。

今年記者會現場也邀請多個曾受「讓愛閃耀」協助的單位代表出席，分享成果與感謝。來自中華牧人關懷協會的主任鄧敏宏表示，基金會長期支持讓馬賽地區的弱勢孩童獲得關懷，他希望外界能將這些孩子視為「被整個村落祝福的孩子」，而非傳統意義的弱勢群體，讓孩子在愛的環境中建立自信、健康成長。

宜蘭思源仁愛協會理事黃美玲則指出，協會成立逾30年，主要服務宜蘭偏鄉獨居長者。許多長輩長期孤單、情緒低落，不願外出。透過萬海基金會的支持，協會得以開設手作課程與活動，鼓勵長輩走出家門，重拾生活熱情。

屏東縣脊髓損傷者協會社工組長何玉華也分享，協會由傷友自組，致力於協助成員重建生活、重拾自立能力。她感謝萬海慈善基金會「讓愛閃耀」計畫的支持，透過障礙者支持活動，讓更多傷友獲得實質幫助與鼓勵。記者會現場亦有傷友出席，親自表達對基金會的感謝之情。

更多太報報導

5友相揪捐血超有愛！ 萬海慈善2日募1165袋熱血

萬海慈善快樂捐血日 8/21、8/22邀您挽袖捐熱血

接住弱勢！萬海慈善投1939萬助癌友、弱勢兒少協會 深化愛的服務