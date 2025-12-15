萬海、陽明調整航線 強化跨太平洋布局

（中央社記者江明晏台北15日電）萬海航運今天宣布，強化在跨太平洋航線的服務，將與海洋網聯（Ocean Network Express, ONE）共同於2026年5月推出第2條洛杉磯直達航線；陽明海運升級調整東西向航線架構，強化跨太平洋航線於東南亞的布局，2026年4月起仍以繞行好望角為規劃。

萬海航運今天宣布，將與ONE共同於2026年5月推出第2條洛杉磯直達航線AP2，港口涵蓋青島、寧波、洛杉磯、奧克蘭、青島，在現有航線架構下，提供華中、華北直航北美西快線服務。

萬海航運指出，透過AP2的新增航線，為往返亞洲與北美西的客戶提供更迅速且更綿密的運輸服務，滿足客戶於不同市場的需求，強化在跨太平洋航線的服務能力。

陽明海運今天公告2026年東西向航線服務網絡，預計自2026年4月起生效，升級調整東西向航線架構，服務範圍含亞洲往返美西南、美西北、美東、西北歐、地中海與中東，共計29條航線，相較2025年服務網絡，2026年新航線架構將強化跨太平洋航線於東南亞的布局，歐洲線規劃輔以駁船拓展服務範圍，確保與東西向母航線銜接無虞。

陽明指出，2026年4月起東西向航線服務仍以繞行好望角為規劃，陽明與所屬聯盟合作航商持續關注紅海、曼德海峽與蘇伊士運河周邊政經情勢與安全條件。（編輯：楊凱翔）1141215